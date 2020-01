El camino del agua: cómo se reparte y se pierde al regar

La crisis hídrica a la cual se enfrenta Mendoza lleva a que se cuestionen las actividades ligadas a la distribución del agua y el uso que se hace de este recurso. Actualmente la distribución del agua en Mendoza se realiza por gestión de la demanda; es decir que los turnos y la cantidad de agua que se le otorga a cada productor es decidido por los inspectores que pertenecen a la ASIC (Asociación de Inspectores de Cauces). Esta asociación es una organización pública no estatal integrada exclusivamente por representantes de los usuarios.

Desde la ASIC previamente controlan si los usuarios cumplen con ciertos requisitos: la persona tiene que estar al día con los pagos correspondientes, poseer la compuerta reglamentaria y en buen estado y mantener limpio el cupo (los canales por los cuales circula el agua)

Las cámaras de MDZ te muestran cómo es el riego en la agricultura en Mendoza

“Mucha gente creo que el agua en las fincas se desperdicia pero no es así. Todo el agua que sale de las hileras cae al canal de agua devuelta y es utilizado por gente que está aguas abajo” resaltó Deblasis Inspector del canal Compuertas de Luján de Cuyo y Vicepresidente de la ASIC. Además aseguró que el agua no se pierde por el mal riego, “Con la escasez que hay el mismo productor se está cuidando y la está cuidando al agua” destacó el inspector y agregó que el problema se presenta en los canales o hijuelas que al no estar impermeabilizados se producen infiltraciones, esto lleva a que casi el 40% del agua se desperdicie.

El 2020 se ubica en el ranking de los años más secos en Mendoza, según Mario Salomón Gerente Hídrico Primera Zona Río Mendoza. Otro año que se registró una importante sequía fue en 1996. Ese año hubo menos agua que 2020 pero la diferencia es que se registró en primavera la escasez, por ello se recurrió a suspender los turnos. Hoy la sequía lleva meses. “Gracias al dique Potrerillos hemos podido defendernos, sino llevaríamos varios años de sequía total” agrega Juan Carlos Deblasis

Posibles soluciones para hacer más eficaz el riego en Mendoza

Según Deblasis y Salomón la problemática por las filtraciones de los canales en la provincia debe ser tratada con urgencia. Ellos plantean como posible solución el revestimiento de los canales e hijuelas, esto conlleva gastos muy elevados que la mayoría de los productores no pueden costear, es por ello que desde ASIC aguardan que el estado invierta en obras hídricas que mejore el actual sistema de riego en la provincia.

Otra posible solución es implementar el riego presurizado por goteo, un sistema que riega gota por gota a través de mangueras conectadas a bombas que extraen agua desde una represa. Este método resulta muy eficaz en zonas áridas y optimiza el uso controlado del agua. Pero nuevamente el precio elevado impide que se pueda aplicar en muchas fincas mendocinas. Según Mario Salomón es necesario una inversión inicial de 5 mil dólares por hectárea, cifra que la mayoría de los productores no tienen la capacidad de invertir. Por ello reclaman mejores subsidios y promociones para el sector.

Mirá el video para entender una de las causas por las cuáles se pierde agua en Mendoza.