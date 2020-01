El falso video de la BBC que muestra "lo ridículo que es todo en Argentina"

"Vídeo de la BBC que describe lo ridículo que es todo en Argentina. Vale la pena", escribió en su cuenta de Twitter el Economista Miguel Boggiano, y compartió imágenes supuestamente creadas por la cadena británica sobre nuestro país.

El video, de dos minutos de duración, muestra diferentes aspectos de nuestro país en tono de sátira, lo que hizo sospechar a muchas personas sobre si realmente era un producto de la prestigiosa emisora. Además, el narrador habla en inglés británico y con la misma entonación que la cadena utiliza en sus documentales, y el logo de la BBC está en la esquina superior izquierda.

Vídeo de la BBC que describe lo ridículo que es todo en Argentina. Vale la pena. pic.twitter.com/JnQ6aHzvYT — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) January 13, 2020

"El salvajismo está por todos lados. Si no te gusta una ley en particular, podés tirarle piedras al Congreso, ocupar las calles o usar una bazooka", señala el video, que luego pasa a criticar la presión impositiva a empresas y productores agrícolas.

La crítica económica es preponderante en el video, que llega a decir que "el homo sapiens argentino cree que ganar plata, es moralmente malo. Necesitan dólares para pagar su deuda y castigan a uno de los sectores que más lo generan".

A las pocas horas de publicado, ya había recibido más de 1.500 retweets y casi 3 mil me gusta, aunque también hubo algunas críticas de quienes pensaron que realmente era una producción británica. "Te juro que me re interesa la opinión de los INGLESES sobre nuestro país. Por qué no hablan del petróleo que hay en Malvinas y que ellos tienen secuestrado", escribió un confundido usuario.

Te juro que me re interesa la opinión de los INGLESES sobre nuestro país. Por qué no hablan del petróleo que hay en Malvinas y que ellos tienen secuestrado impidiendo nuestro desarrollo? — Federico Garcia (@drassiano) January 13, 2020

La realidad es que la pantalla del final del video muestra que fue guionado por el propio Boggiano, y realizado en conjunto con el animador y humorista Andy Olivera.