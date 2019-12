No pueden parar: estos son los signos más glotones del zodíaco

No hay nada más normal en el mundo que disfrutar de la comida. Después de todo, no sólo es necesaria para vivir, si no que es una fuente de placer que, con moderación, no tiene nada de malo. Claro que siempre hay quien lleva las cosas al extremo, y no puede dejar de comer.

Mirá en esta lista qué signos tenés te pueden arruinar el presupuesto si los invitás a la cena de Año Nuevo.

Noticias Relacionadas Calor y tormentas para este lunes y Año Nuevo

Sin dudas son los más glotones de los 12 signos. Lo que los marca es que no son un signo que se preocupe particularmente de cómo se ve o cómo puede su físico afectar su vida sexual. Eso hace que tampoco les preocupe llevar una vida sana o hacer dieta para estar mejor. Su permanente nostalgia hace que también quieran tapar recuerdos dolorosos con comida u otros vicios, generalmente relacionados con su alimentación.

Tauro

Lo que ellos quieren es comer hasta estar totalmente llenos. Su amor por el poder hace que sientan la necesidad de darse todos los gustos para conseguir placer. Además, los nacidos bajo este signo son en muchísimos casos personas con un físico considerable, no por nada el animal que los caracteriza es el toro.

Aries

Lo que les gusta es la comida con buen sabor, lo que hace que sean glotones pero muy mañosos. Su perdición es la comida chatarra, ya que a pesar de que no es saludable, tiene muy buen gusto y es fácil de conseguir. Con el resto de las comidas son muy meticulosos, y es raro que coman algo que no saben exactamente lo que es.