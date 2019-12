Cecilia Carreras:"El arte es una manera de desentrañar la vida"

Cecilia Carreras es una de las artistas mendocinas que más se dedica a explorar. La misma profundiza en los humanos, pero también en lo más primitivo.

Reconocida en Buenos Aires fue ayudante y alumna de Santiago Cogorno. ¡Conocé un poco más de ella en MDZ Arte!

¿Autodidacta o estudiada?

Estudiada, Manuel Belgrano, Prilidiano Pueyrredón y autodidacta, siempre estamos aprendiendo.

¿Qué es el arte para vos?

El arte para mí es una forma de entender la vida.

La vida es un misterio y el arte es una manera de desentrañarlo.

¿Qué expresás a través de arte?

Más que expresar "busco", hay una búsqueda, en ese buscar sin lugar a dudas afloran elementos que me constituyen como artista, es ahí donde sale la "expresión".

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Me dí cuenta desde muy pequeña, todo pasaba por pintar y dibujar. Muy pronto tomé conciencia vocacional por eso mí formación. Gracias a mí maestro de plástica de la primaria, fue él que habló con mi mamá para que fuera a la Belgrano, tuve grandes maestros.

Soy muy afortunada.

¿Qué sentís cuando pintás?

Cuando pinto primero es un gran desafío, hay lucha, caos. El sentido crítico del artista tiene que ser de mucha exigencia, hay que sudarla, implica mucho trabajo y una intuición interna que me dice por dónde tengo que ir.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Lo enfrento pon pasión, energía, desenfado, es el momento mío de libertad total.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Siempre uno se encuentra, en menos o en mayor medida depende el momento en que uno esté, revisar obra de muchos años tiene algo de magia, es muy interesante.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Cuando el arte está presente todo el día en tu cabeza, se hace demandante y no te alcanzan las horas del día.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es seguir pintando. Me siento muy a gusto con lo que hago, me gusta mi vida.

Día a día...Siempre pintando.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Me gusta mucho mostrar lo que hago, me completa la mirada del otro.Hay que llevarse con el marketing, está y es importante. Si queremos vivir del arte, es necesario.

¿Qué te inspira?

Me inspira el trabajo, hay una frase muy conocida de Picasso: "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando". Para mí es así, no hay otra a mí se me vienen las ideas y una enlaza con la otra en el momento que estoy en estado de flujo.

La naturaleza, que abarca tanto...Todo está muy presente en los temas de mi obra.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Le doy tiempo, hay una intuición de que está finalizado.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Tema difícil, tema de mercado, con ayuda del galeristas ellos saben más que uno poner el valor.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

Para mí el valor que le dan el extranjero o el mendocino es igual, lo importante es la predisposición y sensibilidad que tiene esa persona.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Me agrada saber que la persona que tiene un cuadro mío lo disfrute y se emocione cuando lo vea, puede estar colgada en cualquier espacio.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Hay mucha obra que quisiera tener, la lista es muy larga, de Mendoza me gustaría una escultura en madera de Fernando Rosas.