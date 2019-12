No te les acerques: la desdicha persigue a estos signos del zodiaco

Para algunos, la buena y la mala suerte no existen, porque dicen que cada persona es responsable de lo que hace y cómo lo hace para conseguir sus objetivos. Sin embargo, esto no es así para la astrología, y en ese sentido hay cinco signos proclives en absorber las malas energías y, por consiguiente, a tener mala suerte. Averigua si eres uno de ellos.

Todo dura mucho para Aries: largas rachas de mala suerte seguidas de largas rachas de buena suerte. El objetivo para los de este signo es superar las malos momentos y capitalizar los buenos, entendiendo que no todo está bajo su control. No deben perder la paciencia cuando no puedes manipular las situaciones.

Para ellos, hay suerte para algunas cosas y no la hay en otras. Son personas extremadamente afortunadas en el amor pero muy desafortunada en cuestiones de finanzas. Por ese motivo no deben preocuparse por las relaciones amorosas, incluso si son solteros, ya que el romance de una u otra forma, siempre está de su lado. Sí se deben de ocupar de poner atención a su situación monetaria.

Para los de Cáncer, la suerte suele mejorar cuando planifica para el futuro. Por eso, el objetivo debe ser aprender la diferencia entre la mala suerte y las malas decisiones. Cosas como la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, malos compañeros de trabajo, no significan mala suerte, son situaciones de la vida. Deben concentrarse en tomar buenas decisiones.

Es cierto que las personas de este signo suelen pensar que la vida fue injusta con ellos y que han sufrido mucho sin merecerlo. A ellos la vida constantemente los pone a prueba pero han demostrado tener la suficiente fortaleza para derrotar todas las adversidades. Deben estar orgullosos de ello, ya que los infortunios construyen carácter.

Los de Libra sienten que siempre está lloviendo en su camino. Cada tanto deciden que lo mejor que puedes hacer es encogerse de hombros y aprender a disfrutar de la lluvia. Luego, cuando menos lo esperan, suele venir un arcoiris. Sin embargo, deben tener en cuenta que al dejarte caer, te hundirás. Abre los ojos, alza la mirada y enfrenta la vida con valentía y vigor.