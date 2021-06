Insólito: el divertido video que compartió Noelia Marzol con su marido

Noelia Marzol y Ramiro Arias acaban de convertirse en padres: su hijo Donatello nació el pasado 23 de mayo en la semana 34 de gestación, por lo que el bebé aún se encuentra internado en neonatología. Su estado de salud es muy bueno, pero necesita permanecer hospitalizado hasta que alcance un peso saludable.

Ramiro y Noelia junto a Donatello. Fuente: Instagram @noeliamarzolok.

La pareja siempre se ha caracterizado por ser muy compañera y divertida, y a pesar del desgaste que significa tener un hijo en neo, ellos no han perdido su esencia. Día a día comparten a sus seguidores su cotidianidad, en la que dejan ver que, además de haberse convertido en padres responsables, son muy compinches entre sí.

Las bromas entre ellos habían mermado un poco en los últimos días, pero poco a poco los vamos viendo volver a la normalidad. Este lunes por la noche, Noelia compartió un video en sus historias de Instagram en el que se la escucha desarmada de la risa.

Fuente: Instagram @noeliamarzolok.

“Tengo como abstinencia de hacerle bullying a Rami... ¿Qué es esto?”, se la escucha en el video, entre medio de carcajadas y curiosidad, mientras muestra algo muy extraño: dentro de las zapatillas de su marido, que están en el piso, pueden verse dos saquitos de té. “¿Para qué se pone un saco de té adentro de la zapatilla? ¡Por Dios, ¿qué hace?!”, se ríe. Verdaderamente raro.

Minutos más tarde, la situación fue aclarada -pero no por eso menos bizarra y chistosa-. Acostada al lado de Ramiro, subió una nueva historia en la que no puede parar de reírse. “No, okay... Yo entiendo que ¡es para neutralizar el olor! Pero con el olor que tienen las zapatillas, ¡Ramiro, no hay saquito que aguante! Es un asco”, logra decir entre las risas, mientras el acusado se esconde entre las sábanas.

Lo que no se puede negar, es que es una ocurrencia muy creativa para ¿absorber? la humedad y los malos olores. ¿Ustedes lo probarían en sus casas?

Los videos de la divertida situación: