Los entretelones y detalles de la íntima cena de Macri, Suarez, Cornejo y De Marchi

Luego de la presentación de su libro en el auditorio Bustelo con la presencia de unos 50 adherentes, y como lo contó MDZ, la proximidad de un fin de semana largo convenció a Mauricio Macri que su visita no fuera un "touch and go", y agregó momentos a su paso por Mendoza.

La foto que trascendió, en la galería de Lagarde.

Seguramente convencido también por Juliana Awada, que ha mostrado muchas veces simpatía y predilección por algunos lugares de esta provincia. "Bodeguear" es un plan del cual la empresaria muchas veces ha mostrado como fan, y además ha sido habitué de elegantes resorts del Valle de Uco y Luján de Cuyo-, el referente del PRO estiró su estadía y en su plan incorporó una reunión íntima con el gobernador Suarez, y los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Omar De Marchi.

El convite fue en Bodega Lagarde, en su restaurante, Fogón. Llegaron a las 20:30 aproximadamente. Mauricio Macri entró de la mano con Juliana Awada, su esposa. Rodolfo Suarez también asistió con Fernanda Calleja, su esposa; y Omar De Marchi dijo presente con Fernanda Manitta. El único que asistió solo fue Alfredo Cornejo.

El menú

Entre las diferentes opciones que presenta Fogón, los políticos degustaron el menú de 4 pasos. De entrada comieron una calabaza con queso de cabra y granada. El principal fue ojo de bife con chimichurri y verduras asadas, como cebolla y zanahoria.

El postre fue una delicia de chocolate con helado y crema inglesa. Por supuesto, entre paso y paso hubo sorpresas de los chefs, además del café y los petit fours de rigor.

¿El precio? $4300 por persona.

Los vinos

Para comenzar, Macri, Suarez, Cornejo y De Marchi degustaron el White Blend Proyecto Hermanas, un vino blanco que está compuesto por un 50% Chardonnay, 37% Sauvignon Blanc y 13% Semillón. El 50% de este vino pasa seis meses en barricas de roble francés.

Un vino de lujo

La estrella de la noche fue un "Henry", que descorcharon junto al plato principal. Henry es el vino ícono de Bodega Lagarde, y el elegido fue el Henry Gran Guarda 2015. Es un vino con interesante complejidad y elegancia. "Se elabora de uvas de bajos rendimientos, con largas maceraciones. Su crianza dura dos años en barricas nuevas de roble francés y un año de estiba en botella antes de salir al mercado", explican desde la bodega.

La primera cosecha de Henry Gran Guarda N° 1 fue la partida del año 1990, donde inició una colección única e irremplazable de cosechas verticales de uno de los vinos mejores logrados en la Argentina. La característica saliente de estos vinos es que cada añada el blend se compone de cepas y porcentajes diferentes. En este caso, el elegido es 80% Malbec y 20% Cabernet Franc.

A la hora del postre, el espumante elegido fue Lagarde Brut Nature Millesime 2017.

Las perlitas

Vamos con el espumante. Alfredo Cornejo es absolutamente fan del Lagarde Champenoise Extra Brut, que es Chardonnay y Pinot Noir, y lo pidió especialmente.

Fan. Juliana Awada es fanática del aceite de oliva. La mujer de Mauricio Macri ya había mostrado interés por este producto en una visita anterior a Mendoza y ahora quedó enamorada del que se produce en Lagarde. De hecho, compró un par de botellas en el shop.

Look decontracté. Omar De Marchi eligió el relax a la hora de la cena. Mientras los otros comensales no dejaron de lado el saco; el diputado nacional prefirió un buzo con onda y hasta hubo comentarios divertidos en las otras mesas: "parece el hijo de los otros", dijo una mujer.

Tinto lovers. Otra de Juliana: la ex primera dama le dejó claro a los chicos del servicio que no le agrada el vino blanco, por lo cual tomó Henry durante toda la noche. El gobernador Suarez tuvo también palabras de alabanza hacia el Henry 2015.

Temas. La charla no fue social, sino política. Hablaron de internas, y de la pretensiones del radicalismo en el armado de las listas, y se habló mucho de la proyección nacional de varias figuras de Juntos por el Cambio. Los entretelones de esas charlas te los cuenta Marcelo Arce, aquí.