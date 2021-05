El estilo Harry Styles: famosos que se visten con prendas femeninas y rompen corazones

Harry Styles tiene un estilo particular. Y es que lo galán no quita que el hombre no ame la moda, jugar con sus outfits y claro, llamar la atención.

Ellos también gustan de salir a relucir su glamour, de las telas estampadas, las texturas y las combinaciones estilosas. Eso sí, cuando además la figura goza con el favor del público y es artista, se da el lujo de proclamar lo que viste.

Es el caso de Harry Styles y de tantos otros que juegan con los looks para abanderar una manera nueva de habitar la moda: las prendas sin género o la fusión de lo típicamente femenino con lo acostumbrado para que vista un hombre.

Fuente. Marie Claire

Con la revolución en la cabeza, Harry Styles se ha mostrado con traje de bailarina, vestido con gasas y transparencias y mil veces con el torso desnudo: ataviado en un traje de eco cuero o como ahora caracterizado como ¡una sirena!

Fuente. Marie Clarie

Harry Styles en el rol de Ariel, la sirenita

El artista de 27 años, ex One Direction, y que ya obtuvo 25 premios internacionales se vistió, esta vez, de princesa Ariel para el show Saturday Night Live, el programa en donde Anya Taylor-Joy compartió su tonada argentina con el público.

Amante del juego con los atuendos, aunque fue propuesta del programa, Styles se mostró cómodo y divertido actuando como sirena.

La confesión fuera del aire fue que le habían ofrecido el papel de Eric en La Sirenita, la nueva producción de Disney con personajes de carne y hueso basada en el dibujito animado de 1989, pero se vio obligado a rechazar el papel para concentrarse en su nuevo álbum.

Fuente. Marie Claire

Lo cierto es que Harry Styles es uno de los artistas británicos más exitosos del momento. Desde que se independizó de la banda musical One Direction no sólo no paró de ganar premios por su material musical, sino que también interpretó varios roles en cine y televisión.

Fuente. Marie Claire

El rating explota cuando lo entrevistan al aire y cada vez que aparecen sus posteos o la reproducción de los mismos en cuentas oficiales de fans estallan los likes y el público lo aclama.

¿Será por este particular modo de transmitir su libertad a través de los atuendos, su forma de ser o sus performance? Quizás, todo eso junto.

¿Qué es lo que te resulta más atractivo de Harry Styles?