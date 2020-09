"Nuestras finanzas mejorarán cuando mejoremos la relación que tenemos con nosotros mismos"

Esta crisis mundial sanitaria evidentemente está afectando la parte económica de las personas, por ende es importante hacer cambios para poder conectar con un nuevo concepto de "felicidad económica".

¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos con el dinero?

Porque muy poco nos han enseñado acerca de él.

No tenemos educación financiera y mucho menos, relacionamos nuestro dinero con nuestra inteligencia emocional.

Vemos al dinero como algo externo a nosotros, cuando en realidad está directamente relacionado con nuestra consciencia y la relación que tenemos con nosotros mismos.

¿Cuándo te diste cuenta de esa diferencia?

Cuando trabaja en un banco y escuchaba a diario los problemas que me planteaban los clientes. Tenía mucho que ver con sus aspectos sociales.

¿Qué sucede con las personas que no tienen una buena relación con el dinero?

No se valoran, no se sienten merecedores, tienen el autoestima baja y no están conectados con ellos mismos.

Tener una economía caótica devela un interior muy movido.

Somos responsables de nuestra economía, porque en ella hay una parte nuestra.

¿Cuánto nos afecta la realidad social y política?

Pensando cómo eliges vivir esa realidad, eso es lo importante. Ahí está la parte de responsabilidad, porque muchas cosas no dependen de nosotros.

La diferencia está en nosotros. En nosotros está el problema y también la solución.

¿Cuáles son los pasos para gestionar nuestra economía de una forma feliz?

Yo escribí un libro que se llama "29 días para conectar con la felicidad económica". Primero trabajamos con nuestras creencias, vemos de dónde nace, cómo se construye, luego trabajamos la introspección para ver los bloqueos, además ocho días de consciencia, es decir cómo conectamos con nosotros mismos y con los demás. Y para terminar, herramientas financieras para gestionar nuestra economía personal.

Aunque al dinero lo vemos representado en monedas o billetes, el mismo se produce de un intercambio: dar y recibir. El dinero es energía.

Al final el dinero no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de ese trabajo bien hecho contigo mismo.

