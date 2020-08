Ana Simionato: "En todos los sentidos es clave confiar en uno"

Ana Simionato, una de las ceramistas más reconocidas, pasó por MendozAprende para compartir su experiencia como emprendedora. Para ella la clave de su expansión radica en seguir a su intuición. Son muchos los desafíos que tenemos que atravesar para lanzarnos a la aventura de emprender y crecer a cada paso, y para eso nada mejor que seguir la corazonada.

Todo el tiempo estamos emprendiendo en nuestra vida, no se trata solamente de un negocio propio, sino también nos pasa cuando trabajamos en relación de dependencia y mas allá del ámbito laboral, en otras esferas de la vida, nos proponemos metas y sueños que queremos conquistar.

En una maravillosa entrevista en vivo por el Instagram de MDZ online, hablamos de su experiencia, desafíos y aprendizajes. También incursionamos en la cerámica, no solo para conocer su divinas creaciones sino además los beneficios terapéuticos que tiene trabajar con barro.

En la historia de Ana hubieron dos momentos bisagras, uno cuando tuvo que decidirse por estudiar artes plásticas en la universidad, época en la que existía un prejuicio muy fuerte respecto a que "con el arte no podes vivir bien", no era considerada una opción económicamente rentable. El otro gran momento fue cuando decidió dejar su trabajo en relación de dependencia, como gestora cultural del espacio de arte de Kilka de Bodega Salentein, para saltar a la aventura de crear su propio emprendimiento. En ambos, seguir su instinto, el impulso marcado por su corazón, fue clave para tomar decisiones que fueron fundamentales.

“Está bueno tomar todo lo que uno va haciendo en la vida como un aprendizaje. Llegó un momento que me di cuenta que tenía que salirme de este trabajo que amo pero que me está agotando porque no tengo tiempo para crear, y fue un salto al vacío que di confiando en mi intuición. Estoy contenta con esta decisión y todo lo que ha pasado entre medio ya que no todo es felicidad, he tenido momentos bajones pero me han ayudado a superarme y crecer”, expresó.

- ¿Cómo fue ese proceso interno para lidiar entre lo que te decía tu cabeza y lo que te pulsaba en el corazón?

- Totalmente es un desafío. Soy muy intuitiva y también muy mental y autoexigente, entonces hay una parte de confiar sin saber lo que va a pasar después, pero también es muy importante rodearte de gente sabia, que confíe en vos y te apoye. También buscar referentes, inspirarte en ellos. Consultar, pedir ayuda y rodearte de gente que vos sentís que te banca y confía en vos, porque hay momentos de mucha incertidumbre y cuestionamientos en los que uno se aleja del corazón. Por eso digo que es un mix entre confiar en uno, soltar y arriesgarse y la otra parte de sentirte contenida y buscar esa contención.

- Realmente a veces no somos consientes de cómo la mirada de los demás nos impacta, nos construye, nos habilita oportunidades. Hay que estar muy atentos a quien nos rodea y los mensajes.

- Si estar atentos a todos los mensajes y también ver nuestras vulnerabilidades. A mi el cuerpo comenzó hablarme, se me declaró una enfermedad autoinmune cuando tenía 30 años y cuando empecé a encarar mis emprendimientos los análisis comenzaron a mejorar y hoy mi enfermedad está en remisión. Es muy importante en todos los sentidos confiar en uno y en nuestro instinto, si al fin y al cabo la vida es hoy.

- Un seguidor te pregunta ¿Cuál fue el desafío que te marco?

- De eso me di cuenta con el paso del tiempo, cuando miré para atrás y vi todo lo que fui armando. La cerámica requiere de una estructura muy grande, hornos , estantes, elementos y este fue el desafío más importante, armarlo. No soy buena con los números entonces al principio me daba miedo no saber por donde comenzar a invertir. Otra cosa importante a tener en cuenta es invertir en conocimiento, siempre hay más para conocer y no hablo solo invertir dinero sino también tiempo, o sea tener ganas de seguir aprendiendo.

- ¿Cómo fue el proceso de andar los primeros pasos? Cuando viste quizás que no todo salía como lo habías planificado al inicio y fuiste viendo que tenías que dar otros pasos.

- Si totalmente, eso siempre pasa. Como emprendedor tenes que ser muy tenaz, me salieron mil horneadas mal, he gastado plata en cosas que no tenia que gastar, he perdido también; pero se trata de no caerse frente a eso, cuesta, pero tenes que decirte “voy a seguir intentando, la próxima me va a ir mejor”

- Saber que la rueda puede seguir girando y las oportunidades que quizás uno ni se imagina pueden tocarte la puerta de tu casa; estar receptivo a eso.

- Estar receptivo ¡esa es la palabra! porque equivocaciones hay miles, vicisitudes como ésta por la que pasamos ahora, en la que uno se va reinventando. Y también creer en la abundancia, quizás suene trillado, pero se trata de sentir que te lo mereces y creer en eso que estás haciendo. Es muy importante buscar ayuda, a veces un piensa que está solo o que no puede con todo y hay gente grandiosa alrededor que puede ayudarte.

- ¿Te parece que nos cuesta pedir ayuda, que la tenemos puesta en un lugar negativo como disvalioso para uno?

- Muchísimo, a mi me ha costado, creemos que somos menos. Me han ayudado amigos y familiares económicamente y también colegas con consejos para mejorar la técnica. Dar clases me ha ayudado mucho porque con los alumnos aprendo mucho de sus inspiraciones y de sus errores.

Es muy importante conocer las fortalezas y debilidades de uno. Para mi la comunicación y el contacto es re importante; me encanta enseñar y atender personalmente mi tienda y hablar con los clientes, también es un lugar que tengo abierto a otros artesanos y artistas; se empieza a gestar una red de conexión y eso está buenísimo.

- En este contexto que estamos viviendo, ¿En qué cosas te fortaleció internamente?

- Al principio lloré mucho, me tocó en los lugares más vulnerables, porque soy workaholic, y no lo digo como algo positivo porque me paso para el otro lado; entonces toda mi confianza que está puesta ahí se tambaleó cuando se cortó todo de repente. Después empecé a descansar más, charlar más con mi marido, a conectarme con las cosas de la vida cotidiana que no conectaba hace tiempo.

En mi emprendimiento empecé a darle mas importancia a las redes sociales y se empezaron a incrementar las ventas, creo que también la gente empezó a darse cuenta de las necesidades estéticas y funcionales de la casa. También al tener que cortar las clases me dio más tiempo para dedicarme a la producción del taller y empecé a hacer cosas nuevas.

Si bien mi primer pensamiento fue “voy a tener que cerrar el taller”, también debo decir que la dueña del local me ayudó, entonces otra vez aparece la importancia del entorno. Fue muy positivo la red solidaria fuerte que se armó. Tuve mucha incertidumbre realmente, pero no me quedo mucho tiempo pensando sino que se que hay que ir a la acción, no esperar a tener el plan perfecto, sino te quedas en la mente y no concretas, eso también es importante.

- ¡Cómo que nos cuesta confiar en esos otros aspectos de nuestra personalidad que no son solamente la cabeza dándonos explicaciones lógicas de para donde tenemos que ir!

- Queremos todo rápido, a mi la cerámica me enseñó sobre la lentitud, ya que cada pieza lleva todo un proceso. También tenemos que aprender a no ser mezquinos; una vez me preguntaron si al enseñar mis conocimientos no tenía miedo a la competencia y la verdad es que uno siente esa inseguridad, pero tenes que confrontarla. Si uno confía en la abundancia entonces hay lugar para todos, mientras más competencia hay más vos te esfuerzas y es un desafío, así uno crece como persona y profesional y te vas superando.

- Luisa Yanzón dice que la generosidad te hace crecer en todo sentido, pensaba también que antes dijiste que es necesario conocerse mucho para emprender y realmente tenes que conocer el sentido que tiene para vos lo que haces.

- Para emprender te enfrentas con todos tus miedos e inseguridades y es necesario superarlo. Ahora está muy de moda emprender y quizás no es para todo el mundo y está bueno también estar en relación de dependencia. Tenes que saber para qué sos bueno. A muchos no les gusta su trabajo pero tampoco saben qué les apasiona; es fundamental preguntarse acerca del deseo y eso lo relaciono con la infancia, con lo que te gustaba. Es importante que tu profesión sea coherente con tus valores intrínsecos y tus gustos, no lo que le gusta a los demás.

- Lo del deseo no es algo menor, si uno no lo encuentra o no conecta con él, tiene que meterse a ver por qué. Es fundamental sentirlo, en todas las esferas de la vida.

- Si, hay un bloqueo. En mi caso soy de visualizar cosas pequeñas, pequeños pasos que terminan siendo grandes pasos al final. Visualizo lo que quiero, lo proyecto, lo siento y no me planteo plazos muy a futuro; proyectar a largo plazo te genera una expectativa muy fuerte. Y en mis deseos no soy de seguir las tendencias sino que se trata de lo que a mi me gusta, lo que yo quiero para mi vida, lo que es importante para mi y ser coherente con eso; y no descalificar los gustos e intereses distintos de otras personas.

También no estar fijándose tanto en el otro, qué quiere de vos, porque al final en todo siempre sos vos enfrentándote con vos mismo, lo importante es que día a día vos seas feliz con lo que haces. No hay una única receta para el éxito, tampoco una sola definición, para mi es buscar la felicidad en el acto cotidiano y no es algo permanente, son momentos que vas encontrando y en mi caso lo encontré en el arte.

- Estar en contacto con el barro genera beneficios terapéuticos, ¿Cuáles son?

- Trabajas con una materia orgánica que es la tierra, que es lo más primitivo, te conectas con lo ancestral. Es importante estar enraizado para estar bien parado. Esa sensación primitiva a la que te conecta el barro te lleva a la niñez, vamos perdiendo eso de jugar, de ensuciarnos. Conectas también con todo tu cuerpo, porque si bien trabajas con las manos, influye el peso que pones; a veces tiene que ser más fuerte otras más suave; tenes que ir acompañado la materia y vas aprendiendo de ella a respetarla.

Te conecta mucho con tu interior, es un acto meditativo donde fluís. Calma la ansiedad porque te hace estar presente y no podes apurarte, ayuda para la depresión conectar con algo tangible, también para diferentes enfermedades con dolores articulares. Hacer cosas con las manos para mi es una terapia, las manos son fundamentales por ahí pasa el amor, con las caricias, los masajes, me parece muy sano todo eso.

Para hacer cerámica tuve que romper el prejuicio de que la artesanía no es arte, no creo que es así, no está buena esa distinción. A mi me gusta a través de la cerámica hacer cosas concretas y tangibles, me encanta que una jarra embellezca el día a día de la persona y se ilumine su cara porque le encanta ese rincón que le hace feliz.