Cosmética Natural: la tendencia en alza en el Beauty Business

En MendozAprende nos metimos en el mundo de la belleza y la cosmética en el que va tomando más fuerza la tendencia natural que intenta recrearse desde modelos más sustentables y con más conciencia del cuidado del medio ambiente.

Este movimiento que promueve no solo la sustentabilidad en la producción de los diversos productos que se elaboran, intentando generar el menor impacto ambiental posible, sino que también pone el foco en el tipo de ingredientes que se utilizan para elaborar los cosméticos, que sean más naturales e impacten positivamente en nuestra piel, pero además parte desde una premisa que nos pide cambiar la mirada acerca de la belleza, ya que nos invita a comprenderla como el resultado de un estado de bienestar interior, desde una mirada integral, que pone foco en nuestra alimentación y nuestras emociones.

De esta tendencia hablamos con Anabella Botto en una entrevista en vivo en el Instagram de MDZ Online, que podés verla completa en este video. Al final de la nota vas a encontrar una receta para hacer un bálsamo natural para tus labios.

Uno de los primeros temas en que Anabella puso acento tiene que ver con el cuidado que debemos tener a la hora de adquirir este tipo de productos y sobre todo, dado que es una cosmética que nos permite elaborarla en casa, debemos tener especial atención para eso de obtener información y productos de fuentes súper confiables, sobre todo en argentina en que no hay instituciones específicos de formación, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, Francia y España, países referentes en cosmética natural.

Ella hace más de 10 años está en el rubro, para formarse viajó a diversos países, y también tomó conocimiento del campo en que hay mucha información que se transmite en forma oral sobre todo en el sur de nuestro país que está muy viva la cultura mapuche, que combinada con el saber científico que nos permite investigar y elaborar con mayor precisión los productos. Se especializó en Ayurveda en la India, que parte desde una visión integral del ser humano y desde allí ella se enfoca en los productos que elabora y sus talleres, que los podés consultar en su Instagram @almanaturalargentina. Vas a encontrar también e-books con toda la información sobre este maravilloso mundo de la cosmética natural.

En contraposición a la cosmética tradicional, destacó como beneficios de la cosmética natural que “te propone conocer tu cuerpo y los ingredientes con los que estás trabajando, básicamente. En lo industrial venimos con un marketing de vender y abaratar costos, como pasa con el fast food, llevó a querer extender la vida útil de un cosmético a un tiempo que no es racional y para eso se recurre a ingredientes artificiales que no son buenos para nuestra salud y el medio ambiente. Hay estudios hoy de que esas sustancias son tóxicas para nuestra piel”.

Además destacó que una de las ventajas principales es que no se fija solo en el defecto a corregir, por ejemplo las arrugas, sino en la raíz, por eso sus resultados son más efectivos así como que no necesitamos colocar tanto producto porque al utilizarse grasas naturales que la piel reconoce como propia inmediatamente lo absorbe y no genera efectos secundarios.

Remarca que es fundamental que aprendamos a conocer las etiquetas de lo que consumimos “siempre digo que saber es poder”, muchas sustancias que contienen productos que consumimos a diario no solo en la alimentación sino también la cosmética tienen sustancias nocivas para nuestra salud afectando incluso nuestro sistema hormonal, entre ellas , los parabeno derivados del petróleo que son cancerígenos, incluso se los nombra de diferentes maneras; aceites minerales, aluminio, los perfumes sintéticos que contienen alérgenos, los sulfatos.

A diferencia la cosmética natural utiliza aceites esenciales que además del aroma de la planta tiene sus propiedades medicinales; es importante sin embargo comprar buenos aceites esenciales y utilizarlos de acuerdo a la recomendación específica de cada uno. Las plantas tienen muchísimas propiedades. Entre ellas destacó los beneficios de la rosa mosqueta “para las manchas por despigmentación estrías o arrugas muy inmediatas, cuando esta cicatrizado el tejido es difícil reconstituirlo, salvo con cirugías. Para las quemaduras, los aceites son de naturaleza caliente, entonces primero hay que aplicar aloe vera que refresca y después sí, cuando vemos que está más calmada, usar aceite de rosa mosqueta. El producto siempre debemos aplicarlo con esta conciencia de mimar al cuerpo, no tiene que ser un trámite, se trata de darte amor”.

Sobre los productos que podemos elaborar o adquirir de cosmética natural son todos, desde desodorantes, crema, pasta de dientes, shampoo y acondicionador y todo tipo de maquillaje: base, iluminador, sombras para ojos, corrector de ojeras. Incluso productos de limpieza de tu casa.

- A veces se tiene la idea de que no tiene la misma inmediatez en los efectos que la cosmética tradicional ¿Qué opinas?

- Puede ser que no tenga la misma inmediatez, tiene que ver con lo que decía de los “fast food, fast todo” a lo que nos hemos acostumbrado y el proceso de slow tiene que ver con poder conectarse con los tiempos y proceso biológicos que no son rápidos. Por más que una dermatóloga te diga que con esta crema te saca las manchas, pero si seguís alimentándote mal, usando cosméticos con sustancias tóxicas para tu piel van a volver las manchas o arrugas. Entonces si bien los resultados pueden ser más lentos van a ser mucho más prolongados y los vas a disfrutar muchísimo más, porque no vas a estar sacando algo mágicamente de tu cuerpo sino que vas a entender de dónde viene y vas a estar eliminándolo desde ahí.

Finalmente advertimos que es un producto artesanal que tiene un valor fundamental para fortalecer lazos económicos y sociales, porque al incitarte que conozcas el origen del producto, de quién y cómo lo hace, nos lleva un poco a promover una economía de cercanía y apoyar la producción local.

En el video vas a encontrar el paso a paso de la receta del bálsamo labial en sus dos versiones: en frío y con cocción. Aquí van los ingredientes:

Receta para bálsamo labial Zero Waste para 10 grs:

2 gr o 1 cucharadita y 1/2 de cera de abeja . Opción para veganos : cera carabina o Candelilla

5 gr o 3 cucharaditas de aceite vehicular de oliva

3 grs o 4 cucharaditas colmadas de manteca de cacao (rayada)

2 gotas de antioxidante natural

1 gota de aceite esencial de cedro o mandarina ( tenes que tener cuidado que los cítricos son fotosensiblizantes por lo que estar al sol puede producirte manchas)

Procedimiento:

Mezclas los ingredientes y los dejas a baño María hasta que estén totalmente líquidos. Dejas templar el recipiente a menos de 50 grados y le agregas el antioxidante y el aceite esencial.

Colocas en un molde de silicona y llevás a la heladera hasta que solidifique.