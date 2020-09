Felicidad económica: las claves para crear la abundancia en tu vida

View this post on Instagram

u2728Ejercicio #FelicidadEconu00f3micau2728u00bfTe animas? u2800 Ya sabes que me encanta que reflexionemos juntas sobre cu00f3mo estu00e1 tu economu00eda en este momento para que podamos seguir creciendo y evolucionando en nuestra relaciu00f3n con nuestro dinero. u2800 u2714ufe0fu201dEl dinero es energu00eda y por ello, estu00e1 y necesita estar en movimientou201d Su00ed, como nuestro cuerpo, la naturaleza, nuestro planeta, cada uno a su propio ritmo, pero en movimiento. u2800 u270dud83cudffbSi yo te preguntara, u00bfquu00e9 cosas puedes hacer con tu dinero? u00bfQuu00e9 responderu00edas? u00bfEn quu00e9 orden? Piu00e9nsalo y anu00f3talo. u2800 Tendemos a decir: gastarlo, ahorrarlo, invertirlo, compartirlo y ganarlo, porque es como nos han enseu00f1ado a la mayoru00eda. u2800 Pero tu00fa, que estu00e1s aquu00ed con ganas de crecer, quiero que te plantees, u00bfno seru00eda mu00e1s sano para tu economu00eda si siguieras otro orden?, por ejemplo: u2800 u25aaufe0fGanarlou25aaufe0fInvertirlou25aaufe0fCompartirlou25aaufe0fAhorrarlou25aaufe0fGastarlo u2800 Poner tu foco en: ud83dudd38Cu00f3mo generar nuevas fuentes de ingresos ud83dudd38Cu00f3mo mejorar tu salud financiera a travu00e9s de invertir en proyectos en los que crees ud83dudd38Cu00f3mo compartir tu dinero desde tu centro y con tu economu00eda saneada ud83dudd38Cu00f3mo ahorrar con un para quu00e9 conectado contigo y que te motive ud83dudd38Cu00f3mo gastar con la tranquilidad de que puedes hacerlo u2800 u00bfQuu00e9 te parece? u2665ufe0f u2800 Esto es solo un ejemplo, te invito a que establezcas con consciencia tu propio orden, el que te inspire para crecer, para crear, para dar lo mejor de ti al mundo y sobre todo para du00e1rtelo a ti. u2800 GRACIAS por estar aquu00ed, transformu00e1ndote conmigo, juntas u2665ufe0f u2800 #yosoyFE #abundancia #economu00eda #consciencia #coachingfinanciero #29du00edas #practica