¡Impresionante! Salieron a la luz las imágenes de la oficina de la reina Máxima de Holanda

View this post on Instagram

23-09-2020 Koningin Mu00e1xima houdt tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties eenu00a0virtuele toespraak tijdens het digitale evenement u202au2018G7 Partnership for Womenu2019s Digital Financial Inclusion in Africau2019 u202cvan de u202aBill u0026amp; Melinda Gates Foundationu202c. Zij doet dit in haar functieu00a0van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).u00a0Dit doet zij samen met de Franse minister van Financiu00ebn, Bruno le Maire, en Melinda u202aGatesu202c.u00a0 ud83dudcf7: @koninklijkhuis #queenmaxima #koninginmaxima #koningin #queen #nederland #netherlands #verenigdenaties #unitednations #maxima