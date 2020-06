Qué tipo de cita deberías tener de acuerdo a tu edad

La empresaria y vedette mendocina participó de Espacio M a través de la cuenta de MDZOL y dio los mejores consejos para disfrutar del amor sin sufrimiento. "No hace falta decir que las mujeres estamos empoderadas. Ya es un hecho y tenemos derecho a disfrutar, a gozar con libertad", destacó.

El tema rondó en base a las mujeres mayores de 40 años que tienen que volver a la conquista luego de atravesar un divorcio o separación.

Para eso, es importante tener en cuenta lo siguente (según La Turca Ana Laura Nicoletti):

-Dejar que los hombres nos cortejen. "Me encanta que me regalen flores. Que me inviten", admitió la vedette.

-Dejar que nos ayuden. "Por ejemplo: que nos cambien un neumático me encanta. Eso no me hace menos feminista", dijo.

-No meternos con hombres casado. "Debemos respetar ante todo al género", continuó.

-"Si vamos a tener una relación sexual, no tenemos que enamorarnos", exclamó Ana Laura.

-Gustarnos, respetarnos y amarnos. "Basta de estereotipos, debemos respetar la naturalidad de cada mujer y gustarnos como somos", agregó.

"Yo me he querido siempre. Siempre fui yo", reveló la empresaria mendocina.

-Tener nuestro kit de citas. "Yo me llevo geles, esposas, plumas, látigos y otras cosas en la cartera", confesó.

- Si no tenés una relación seria, lo mejor es verlo fuera de casa. "Podés encontrarte en un hotel alojamiento. No hay que mezclar las cosas ni revelar la intimidad", manifestó Nicoletti.

-No hacer sexting. Nunca sabés a dónde pueden llegar tus fotos o videos.

-Insinuar, pero no encarar.

-Encontrar un buen perfume que nos identifique.

-Vivir el amor y el sexo con libertad. "Tenemos que hacer lo que sintamos y vivir con libertad", concluyó.

