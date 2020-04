Las celebrities argentinas y sus tutoriales para hacer barbijos

View this post on Instagram

Acu00e1 les muestro cu00f3mo hacer un Barbijo casero! Solo se necesita preferentemente u2611ufe0f Tela de algodu00f3n (remera, pijama viejo, pau00f1uelo, lo que tengas u2611ufe0f servilleta de papel o rollo de cocina u2611ufe0f 2 gomitas ( elu00e1sticas, pelo, lo que encuentres) u2611ufe0f Si no tenes gomitas podes dejarlo mu00e1s largo y te lo atu00e1s atru00e1s. u2611ufe0f Importante: cuando volves de donde hayas estado inmediatamente TIRAS la servilleta y LAVAS con agua y jabu00f3n la tela que hayas usado! Que se seque bien y podes volver a utilizarlo! ud83dudd34 #yoxvos Entre todos nos cuidamos! Por favor si vas a salir USA BARBIJO! @asoci.ar