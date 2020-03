Vernissage de arte: amigos y antigüedades

Se trató de la muestra de arte en la galería de Alejandra Cicchitti Antigüedades. El evento comenzó con el tradicional Vernissage sobre una obra especialmente escogida; luego siguió la música en vivo de Esbran. "Hubo un rico catering con un buen Bonarda de Familia Morcos, servido en copas de cristal", contó la anfitriona a MDZ Sociales.

La originalidad de la propuesta sigue siendo la combinación de mobiliario antiguo y obras de pintores mendocinos contemporáneos, quienes encuentran en esta empresa, un espacio particular para exponer su arte. Esta iniciativa cuenta desde sus comienzos con el apoyo del Gobierno de Mendoza.

Acerca de Silvia Basso

Silvia Basso: Nos deslumbra con sus óleos elaborados fervorosamente con un dominio Técnico logrado tras muchos años de oficio y perseverancia.

La artista ha participado en más de treinta muestras individuales y colectivas, siendo seleccionada en octubre de 2005 a la “Mega exposición de Arte Contemporáneo” en Madrid, España.

Realizó en diciembre de 2005 y octubre de 2006 dos muestras individuales en la “Galería de arte Mediadvance” Asturias, España.

En noviembre, de 2008, es invitada, a Miami, Estados Unidos, expone en Galería Chialma, 13 óleos de gran formato, la muestra se titulo “Camino desde adentro”.

Sus obras se encuentran en colecciones privadas de Argentina, Chile, Uruguay, España, Francia, Irlanda y EE.UU.

Acerca de Mariana Pelichone

Mi inclinación y gusto por el arte surgieron desde temprana edad. Estudié Diseño de interiores en la Universidad de Mendoza donde el amor hacia el dibujo, la pintura y el diseño siguieron presentes. He asistido a talleres artísticos y he participado en diversas exposiciones colectivas e individuales. Realicé pintura en vivo en eventos vendímiales de la Provincia de Mendoza, inspirada en la uva, el vino, y toda su simbología. Me he encaminado preferentemente en la abstracción y en la combinación del realismo abstracto. La técnica que empleo en mis obras es acrílicos y materiales diversos para lograr diferentes texturas, intentando expresar en ellas toda mi energía a través del color y la luz .

