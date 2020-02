La lista de presentadores de los Oscar

A solo unos días de que se celebre en el Teatro Dolby de Los Ángeles la edición número 92 de los premios Oscar, conocemos ya a los intérpretes y otras personalidades del mundo del espectáculo que se subirán al escenario para presentar una o más categorías de la gala.

Como es tradición, entre los que se subirán al escenario para entregar los galardones estarán, por supuesto, algunos de los premiados de la edición anterior. Los cuatro intérpretes que se llevaron los Oscar a mejor actor, Mahershala Ali (por Green Book), Rami Malek (por Bohemian Rhapsody), Olivia Colman (por La Favorita) y Regina King (por If Beale Street Could Talk), están en la lista de la noche.

Pero ninguno de ellos vuelve a estar nominado en esta ocasión, por lo que es la mejor manera de pasar el testigo a la siguiente tanda de ganadores.

Otro de ellos es Spike Lee, que el pasado año se llevó el galardón a mejor guion adaptado por Infiltrado en el KKKlan, que protagonizaba, entre otros Adam Driver que se postula como mejor actor (esta vez principal y no de reparto) por segundo año consecutivo. Actualmente, este exitoso director y guionista está trabajando en la película Da 5 Bloods con Chawick Boseman, Jean Reno y Giancarlo Esposito en el reparto.

Spike Lee.

Spike Lee será el presidente del jurado del Festival de Cannes de 2020, que se celebrará entre el 12 y el 23 de mayo. El cineasta estadounidense ha sido nombrado por su "valiosa perspectiva", y toma el testigo de Alejandro González-Iñárritu, que ocupó la presidencia en la pasada edición del certamen.

Como parte del elenco de una de las películas nominadas, Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, Penélope Cruz no podía faltar en estos premios. Además, ella ya tiene un premio Oscar por su interpretación en Vicky Cristina Barcelona en 2009, pero esta vez la veremos subirse al escenario, una vez más, para presentar uno de los galardones de la velada.

Penélope Cruz.

La madrileña no acude a estos premios desde 2014, de cuando es esta imagen, por lo que estamos deseando ver este reencuentro con las celebrities habituales a esta gala. Además, ¿irá con Javier Bardem?

El actor Anthony Ramos, al que vimos en Ha nacido una estrella interpretando a Ramón, forma parte también del elenco de In the heights, la nueva película basada en el musical de Lin Manuel Miranda. Esta imagen es de los premios SAG de 2019, en donde se subió al escenario como lo hará esta vez, para entregar uno de los galardones. Anthony Ramos.

Este nuevo proyecto no es el primero que hace junto a este director puesto que ya participó en la versión de Broadway de Hamilton, que acaba de firmar un contrato millonario para ser emitido en Netflix a nivel mundial.

La actriz Beanie Feldstein, de 26 años, se está labrando una carrera con la clase de películas que parece que van a pasar desapercibidas y después pegan un pelotazo. El año pasado la vimos como parte del elenco de Lady Bird, el filme protagonizado por Saoirse Ronan y dirigido por Greta Gerwig, un dúo de éxito que este año vuelve a tener protagonismo gracias a Mujercitas. Beanie Feldstein.

Pero Beanie no se queda atrás. La intérprete ha estrenado este año Superempollonas, comedia dirigida por Olivia Wilde que se llevó una nominación a los Globo de Oro.

Timothée Chalamet es uno de los chicos de moda. Por segundo año consecutivo es partícipe de una de las películas más valoradas de la noche, Mujercitas, protagonizada por Saoirse Ronan y dirigida por Greta Gerwig. El año pasado formó también parte del mismo cóctel explosivo en Lady Bird pero, además, fue protagonismo en Call me by your name el que puso todos los focos en él. Timothée Chalamet.

Recientemente le hemos visto también en The King, producida por Brad Pitt para Netflix, y Día de lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen que se ha estrenado en algunos cines españoles después de ser rechazada por Amazon Prime.

Salma Hayek fue una de las actrices que, cuando surgió el movimiento Me Too, habló contra Harvey Weinstein y no tuvo miedo a la hora de relatar sus terribles experiencias con él en el rodaje de Frida, por la que fue nominada a un premio de la Academia en 2003, hace ya 15 años. Salma Hayek.

En 2020 ya ha estrenado su primer proyecto, Like a boss, pero tiene 4 más apuntadas en su agenda, de las cuales una es Los Eternos, el famoso filme de Marvel que protagonizará junto a Angelina Jolie, Kit Harington y Richard Madden, entre otros. Además, en los últimos años ha dado el salto a la producción y en 2021 estrenará una miniserie titulada Santa Evita.

El actor George MacKay, que protagoniza una de las películas de la velada, 1917. Filmada dando la apariencia de plano secuencia (que se ha grabado todo en una sola escena), su interpretación llama la atención especialmente al espectador. Pese a las 10 nominaciones que tiene este título, ninguno de sus actores se ha llevado la mención de la Academia, así que sus responsables han querido regalarle este detalle al protagonista principal para que se suba al escenario sea cual sea el resultado del resto de categorías. George MacKay.

Este intérprete británico de 27 años lleva desde que era solo un niño trabajando en el mundo del cine y la televisión. Algunos de sus títulos más conocidos son El secreto de Marrowbone, The Outcast o Captain Fantastic.

La imbatible Diane Keaton es de las veteranas de Hollywood. A sus 74 años, con cinco décadas de carrera y casi 70 proyectos como actriz a sus espaldas, nadie puede poner en duda su talento y profesionalidad. Además, también ha probado suerte como productora ejecutiva y como directora. Diane Keaton.

Este año se cumplen 42 desde que se llevara su primer y único Oscar por Annie Hall, así que lo celebra volviendo a subirse al escenario de los famosos galardones. Hacía 13 años que no pisaba la gala así que, sin duda, será todo un reencuentro entre ella y la Academia.

Protagonista de una de las películas más exitosas de 2017, Gal Gadot estrenará este mismo año la segunda parte, titulada Wonder Woman 1984. Esta mujer israelí consiguió cambiar el ritmo de las películas de superhéroes al volver a poner atención en los papeles femeninos, inaugurando el género tanto para DC Cómics (casa a la que ella misma pertenece) como para el competidor, Marvel Studios, que ha estado dominando en cartelera y series en los últimos años. En los próximos meses, la veremos también en Muerte en el Nilo, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh.

Por el momento, la veremos sobre el escenario entregando uno de los galardones de la noche.

Julia Louis-Dreyfus protagoniza desde 2012 la serie de televisión de la HBO Veep, interpretando el papel de la Vicepresidenta de los EE.UU, papel por el cual ha ganado seis Emmys en la categoría de mejor actriz protagonista de comedia cinco años consecutivos.

En septiembre de 2017, la intérprete anunciaba que había sido diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que había recibido un día después de la ceremonia de los Emmy, y dejaba temporalmente su serie, que ya ha anunciado una última temporada después de que en octubre de 2018 Julia reapareciera diciendo que estaba en remisión.

Keanu Reeves será otro de los presentadores, pero también tendrá una doble oportunidad de ganar puesto que Toy Story 4, en donde pone voz a Duke Caboom, está nominada a dos categorías: mejor película de animación y mejor canción original. Keanu Reeves.

En 2019 también ha participado en Quizás para siempre y Entre dos helechos, en donde se interpretaba a sí mismo como un actor famoso, excéntrico, pero rompecorazones. Para 2020 tiene la agenda llena pero lo mejor está por llegar: ya ha comenzado la preproducción de Matrix 4 y se ha anunciado la cuarta edición de John Wick.

Kristen Wiig no acude a los Oscar desde 2012 pero este año vuelve por todo lo alto al estar en la lista de los presentadores de la velada. La actriz ha estado trabajando sin parar en los últimos años y en los próximos meses la veremos interpretar a la conocida villana de DC Cheetah en Wonder Woman 1984. En 2019 formó parte de series como Bless the Harts o Big Mouth además de películas como Dónde estás, Bernadette o Cómo entrenar a tu dragón 3. Kristen Wiig.

Lin-Manuel Miranda es uno de los artistas más exitosos de nuestro tiempo. Este actor, guionista, músico y director ha ganado un premio Pulitzer, tres premios Tony, tres premios Grammy, un premio Emmy y una beca MacArthur, entre otros tantos. En 2016 fue nominado a un Oscar por la canción How Far I'll Go de la banda sonora de Vaiana y este año verá la luz In the Heights en verano, una película que lleva años produciéndose y que finalmente se estrenará con Anthony Marcos (que también presenta un premio esta noche) como protagonista.

El letrista cruza los dedos porque esta será una nueva oportunidad de conseguir entrar en el club de los EGOT, aquellos que se han llevado al menos un premio de cada una de las grandes galas culturales: un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Como además tiene un Pulitzer, su círculo es aún más exclusivo: solo Richard Rogers y Marvin Hamlisch tienen la misma categoría.

Mar Ruffalo ha estrenado el pasado año dos blockbusters, Vengadores: Endgame y Capitana Marvel, pero además también ha participado en Aguas Oscuras. Para este año se pasa a las series con I Know This Much Is True y le veremos también en este formato en What If...? la nueva ficción de Disney+ que dará la vuelta al universo de Marvel.

Y pese a todos los grandes éxitos en los que ha participado en los último años, el actor no ha acudido a la alfombra roja del Teatro Dolby desde 2016.

Maya Rudolph es una actriz y cómica conocida sobre todo por su papel en La boda de mi mejor amiga, de 2011. En los últimos años hemos podido oír su trabajo como dobladora en múltiples películas y series de animación. Últimamente la hemos visto en las ficciones seriadas Big Hero 6: La serie, The Good Place o Big Mouth. Esta noche se subirá al escenario para presentar un premio por segundo año consecutivo. Maya Rudolph.

Brie Larson y Utkarsh Ambudkar serán dos de los presentadores de la velada, aunque no sabemos si será juntos. Lo cierto es que esta pareja de actores protagonizó en 2017 el filme Basmati Blues, donde interpretaban a una pareja enamorada. Desde entonces, sus carreras han despegado.

La actriz ha dado vida a Capitana Marvel y ha formado parte de Cuestión de justicia entre otras, solo en 2019. Ya está preparando la secuela de la superheroína, en cuyo presupuesto se habla de una importante subida salarial.

Para Utkarsh tampoco sobra el tiempo. En su agenda para este año tiene apuntada la serie Harvey Street Kids y las películas Marry Me (con Jennifer Lopez y Own Wilson) y The Broken Heart Gallery. Además, está rodando la serie Mira, Royal Detective.

Mindy Kaling es actriz, productora y guionista y, además, recientemente ha sido madre soltera. La artista, de ascendencia india, saltó a la fama con la serie cómica The Office y su ficción The Mindy Project, donde interpretaba a una torpe y divertida ginecóloga en busca del amor, fue la mejor manera de reforzar su fama.

En 2019 la hemos visto como protagonista de Late Night, en donde da vida a una guionista sola ante el peligro de ser la única mujer en el equipo creativo de un programa de televisión. Además, también ha formado parte del elenco de The Morning Show, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston como principales.

Ray Romano interpreta a Bill Bufalino en El irlandés, una de las películas favoritas de la noche con 10 nominaciones. Sin embargo, entre ellas no hay una para este actor al que hemos visto en Hollywood desde hace treinta años. Es por eso que, como ocurre con George MacKay, protagonista de 1917 que tampoco opta a la estatuilla, se subirá al escenario para presentar uno de los premios de la velada.

Rebel Wilson y James Corden se subirán al escenario para presentar uno de los galardones de la noche. Aunque se desconoce si lo harán juntos o separados, estos dos artistas multitalentosos tienen algo más en común aparte de su sentido del humor, sus simpáticos acentos y su capacidad para cantar y actuar a la vez: ambos han estado en el elenco de uno de los éxitos más catastróficos de 2019, Cats.

La adaptación del famoso musical de Broadway, protagonizado por Jennifer Hudson, Judi Dench e Idris Elba, entre otros, llegó a los cines en diciembre para convertirse en uno de los memes más malintencionados de internet. Tanta ha sido la crítica a la película que hasta los propios actores se han pasado a bromear sobre ella: en los BAFTA la actriz australiana aseguraba llevar un vestido con una parte negra en honor al funeral de Cats.

Los actores Kelly Marie Tran y Oscar Isaac son miembros del reparto de El ascenso de Skywalker, el último filme de Star Wars. En el caso del intérprete de origen guatemalteco, tiene un papel protagónico que apoya el de Daisey Ridley, que da vida a Rey, la protagonista. Para este año prepara uno de los filmes más esperados de la cartelera, Dune, lo nuevo de Denis Villeneuve (director de Blade Runner 2049 o La llegada). Se trata de una nueva adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert y también cuenta en el reparto con Timothée Chalamet, Jason Momoa o Zendaya, entre otros.

Ella, sin embargo, tuvo más protagonismo en la película anterior y en la que se ha estrenado este año han cortado muchas de sus escenas por motivo de duración,.

Después de que se estrenara el filme se vio obligada a cerrar sus perfiles públicos por el odio que estaba recibiendo por parte de trolls de internet pero la situación parece haber cambiado recientemente.

Además de la gran pantalla, la intérprete de San Diego ha estado en dos temproadas de la serie Sorry for Your Loss, protagonizada por Elizabeth Olsen.

Shia LaBeouf y Zack Gottsagen protagonizan juntos The Peanut Butter Falcon, en la que también aparece Dakota Johnsson, una película sobre un joven con Síndrome de Down que se escapa de su residencia para perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional. Una serie de circunstancias le llevan a encontrarse con un delincuente que también se ha dado a la fuga y que se convertirá en su entrenador y aliado.

Se especuló que podría haberse llevado alguna nominación en los Oscar pero finalmente no ha sido así y es por eso que ahora se les espera sobre el escenario para dar pie a al menos una de las categorías de la velada. La relación entre estos dos actores es muy buena y, durante las entrevistas profesionales, Shia explicó que fue una conversación con Zack durante el rodaje del filme la que le hizo darse cuenta de que tenía que dejar sus adicciones. Prometió no beber más hasta el final del proyecto pero, tal y como revelaba entonces, no ha vuelto a hacerlo nunca más.

Sigourney Weaver es, como Diane Keaton, una de las veteranas de Hollywood. Junto a ella aparecía en la oscarizada Annie Hall, que fue, de hecho, su primer filme. Desde los 70 hasta 1986 ha estado nominada en tres ocasiones, dos de ellas el mismo año como mejor actriz principal y de reparto, aunque hasta ahora no se ha llevado todavía la estatuilla.

Esta vez se subirá al escenario a sabiendas de que tiene la agenda completa hasta 2027 porque forma parte de las cuatro películas planeadas de Avatar que extienden su reinado en los próximos años. Además, ha participado en la exitosa serie de Netflix Cristal Oscuro y tiene tres filmes nuevos pendientes de estreno en los próximos meses: My Salinger Year, Cazafantasmas: Más allá y The Good House.

A finales de los años 60 comenzaba la carrera de Steve Martin que, a los 74 años, sigue compaginando su carrera como actor con la de guionista. Este humorista es especialmente recordado por la saga de La pantera rosa pero actualmente ha seguido participando de manera intermitente en el programa nocturno de televisión estadounidense Saturday Night Live como guionista y como actor en sus divertidos sketches.

En los últimos años también ha dedicado gran parte de su vida a la música, que siempre había estado presente en sus monólogos. Toca el banjo y en 2009 lanzó su primer álbum en solitario, no sin antes ganar el Grammy en 2002 a mejor actuación instrumental de country con Earl Scruggs.

En 2013, sin ninguna nominación a los premios de la Academia, recibió un Oscar honorífico por su trabajo en 5 décadas de entretenimiento.

Como Steve Martin, Will Ferrell ha formado parte de Saturday Night Live, un programa que es tanto una cantera de comediantes como un refugio para su sentido del humor. Sin embargo, en los últimos años ha centrado su carrera en la producción. De hecho, los próximos proyectos de su agenda cuentan todos con trabajo en este área y entre ellos están Eurovisión, El príncipe de la moda y A Christmas Carol.

Además, es uno de los productores de Estafadoras de Wall Street, otra de las películas de este año que, pese a hacer mucho ruido pre-oscar y ser considerada como una de las posibles nominadas, no se ha llevado ninguna categoría.

Zazie Beetz es una de esas actrices que, básicamente, sale en todo. Sin embargo, aún no ha tenido un papel principal que le haga convertirse en una estrella. En 2019 tenía nada más y nada menos que ocho proyectos: las series Easy y The Twilight Zone, y las películas Wounds, High Flying Bird, The Undiscovered Country, Seberg, Lucy in the sky y, por supuesto, la más importante: Joker, donde interpreta a la vecina del protagonista. Ha sido esta última la que le ha valido el puesto como presentadora en la noche de los Oscar, puesto que el filme de Joaquin Phoenix opta a 11 premios: es la más nominada de la velada.

Otras populares producciones en donde puedes haberla visto es en Deadpool 2, Atlanta o La última apuesta.

Jane Fonda una de las actrices más conocidas y apreciadas del mundo, Fonda lleva desde los años 60 triunfando en la industria cinematográfica. Ganó su primer Oscar en 1971 y otro llegó 7 años después. Ha sido nominada hasta en siete ocasiones para recibir una estatuilla y a sus 80 años no planea dejar de trabajar. Su exitosa serie en Netflix, Grace & Frankie, acaba de estrenar su séptima temporada este último mes de enero.

Ya presentó el pasado año junto a Helen Mirren, por lo que es una habitual de estos premios. Su última nominación fue en 1986 por la película A la mañana siguiente, en la que comparte protagonismo con Jeff Bridges.

El actor Josh Gad pone voz a Olaf en las dos películas de Frozen, el simpático compañero helado de las protagonistas que se ha ganado el cariño de miles de niños en todo el mundo. Además, puede que le hayas visto en Asesinato en el Orient Express o en Modern Family, pero sobre todo se ha labrado su carrera como actor de doblaje en videojuegos y películas, no solo infantiles.

Sandra Oh saltó a la fama con Anatomía de Grey pero ha vuelto a encontrar un proyecto de éxito en Killing Eve, la serie que puede verse en HBO y que protagoniza junto a Jodie Comer. La ficción, creada por la premiada Phoebe Waller-Bridge, tiene dos temporadas y otras dos confirmadas con una legión de fans esperando el siguiente paso de esta policía y delincuente en una persecución por todo el mundo.

Además, sin salir del mundo de la series, se ha anunciado su participación en Invincible, donde compartirá protagonismo con Steven Yeung, conocido por su interpretación de Glenn Rhee en The Walking Dead, de la que se fue en 2016.

Tom Hanks acaba de llevarse un Globo de Oro honorífico por su carrera y volverá a vivir el próximo 9 de febrero un momento inolvidable al subir al escenario del teatro Dolby para entregar uno de los premios. Este actor de 63 años está además nominado a mejor actor de reparto por la película Un amigo extraordinario, en donde comparte escenas con Matthew Rhys y Chris Cooper, entre otros. Esta es su sexta nominación y ya tiene dos estatuillas en casa por su interpretación en Philadelphia, donde también sale Antonio Banderas, y Forrest Gump que es, quizás, su papel más conocido.

Chris Rock se une a la saga de presentadores de esta noche que han pasado por el programa estadounidense Saturday Night Live. Además, este cómico, actor y director tiene pasado con los premios puesto que presentó uno de los galardones en 2016, el año de las críticas por la falta de nominaciones a artistas afroamericanos. Su discurso fue uno de los más comentados en las redes sociales por su sinceridad y sentido del humor con un tema tan peliagudo.

Natalie Portman vuelve al teatro Dolby de Los Ángeles cuatro años después de su última nominación por interpretar a Jackie Kennedy y 10 años después de recibir su Oscar por su rompedora interpretación en El cisne negro. Esta actriz israelí ha estado en los últimos años apostando por filmes más pequeños pero ahora parece estar dispuesta a volver a ser la protagonista de todas las alfombras rojas porque ha firmado para participar en la nueva fase del universo de Marvel. Ya la vimos en las primeras películas de Thor pero, tras un tiempo desaparecida, ha vuelto por todo lo alto para coger el famoso martillo Mjolnir y convertirse en una superheroína. Natalie Portman.

Thor: Love and Thunder está planeada para 2021 y estará dirigida por Taika Waititi, que también estará esta noche de los Oscar entre los presentadores.

El director y actor de origen neozelandés es además el cineasta detrás de Jojo Rabbit, donde interpreta al amigo imaginario de un niño de 10 años durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Por este filme está nominado a 6 categorías, entre ellas las de mejor película, actriz de reparto y guion adaptado.