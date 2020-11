¿Por qué lo hizo? Salió a la luz que el príncipe Guillermo tuvo Covid y lo ocultó

El príncipe Guillermo sufrió coronavirus en secreto. Según contó la prensa británica se contagió el pasado mes de abril y lo pasó en Anmer House, en Norfolk, donde estaba confinado con su familia desde finales de marzo, Kate Middleton y los niños, George, Charlotte y Louis.

Este dato se reveló, este domingo, a través de la BBC y han publicado otros medios británicos, a falta de la confirmación del Palacio de Kensington que por el momento no ha negado las informaciones al respecto, el príncipe prefirió no contar lo que estaba sucediendo para no preocupar a nadie, ni a su familia ni al Estado en plena pandemia. En la casa de los Cambridge en Norfolk, pasó el príncipe su cuarentena asilado de su familia que, en principio, no se habría contagiado de coronavirus.

De hecho, el príncipe Guillermo habría sufrido problemas respiratorios, pero prefirió quedarse en casa y no contribuir con la revelación de su enfermedad a una alarma mayor.

A su vez, según ha precisado The Sun, el príncipe solo se tomó siete días de descanso de videollamadas y mensajes. En concreto, entre el 9 y el 16 de abril. Pero, aun así, su agenda de compromisos virtuales estuvo bastante llena con 14 citas a lo largo del mes de abril.

El positivo del príncipe Guillermo fue posterior al del príncipe Carlos. ¿Por qué lo habrá ocultado?