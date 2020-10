Cómo fue que Kim Kardashian cobró cinco millones de dólares en un día

Luego de casi cuatro años después del mediático robo a mano armada que sufrió en París, Kim Kardashian ha sido recompensada.

El hecho sucedió al fin luego de dos años de negociaciones. De hecho, la disputa finalmente se ha disuelto sin llegar a juicio por 6,1 millones de dólares (5 millones de euros), según asegura ahora el periódico The Sun.

Seguramente recordarás que se trató de un traumático robo, donde la estrella de la telerrealidad fue maniatada y amordazada, de hecho los ladrones se llevaron varias joyas de lujo, incluido un anillo de 18 quilates, y algunas piezas de oro y diamantes (valuadas en alrededor de 10 millones de dólares).

El 3 de octubre de 2016

Ingresaron cinco hombres armados y vestidos de policía por la fuerza en el complejo residencial de lujo donde se alojaba Kardashian durante su estancia en la Semana de la Moda de París, situado en el céntrico y elegante barrio parisino de La Madeleine.

Kim fue maniatada, amordazada y encerrada en el cuarto de baño mientras le robaban las joyas. Y según contó ella cuando los delincuentes abandonaron el recinto, ella logró liberar sus manos y pidió ayuda a gritos tras temer incluso por su vida.

“Me tiró hacia él frente a la cama y pensé: 'Vale, este es el momento en que me violarán. Me preparé por completo mentalmente, pero no lo hicieron”, reveló la socialit.