Sesenta metros, diez segundos, cinco rivales; las cifras del “gol del siglo”

A 40 años de la obra maestra, el gol de Maradona sigue vigente y fue el gol más votado en una encuesta de la FIFA como la mejor anotación en la historia de la Copa del Mundo.

Cuarenta años después, el segundo gol marcado por Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México'86 tras regatear desde el centro del campo a cuanto rival le salía al paso, sigue asombrando.

Presenciado por 114.580 espectadores en directo en el estadio Azteca, el denominado “gol del siglo” es un prodigio de habilidad y velocidad, en el que Diego Maradona recorre 60 metros en diez segundos y marca tras sortear por el camino a cinco rivales.

El capitán argentino, que cuatro minutos antes había anotado con la ayuda de “la mano de Dios”, recibió el balón de Héctor Enrique, en el minuto 55, y sorteó a Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick, al meta Peter Shilton y, de nuevo, a Butcher antes de marcar a puerta vacía.

El tanto recibió 18.062 votos en la encuesta que hizo la página oficial de la FIFA para elegir el mejor gol de la historia de los Mundiales.

La acción, además, añadió un nuevo adjetivo al diccionario del fútbol: “gol maradoniano” se comenta cada vez que un jugador anota tras sortear a muchos rivales. EEFE