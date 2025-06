Quién es Andrónico Rodríguez, el joven candidato a presidente que emerge de la fracturada izquierda boliviana

Este 5 de junio logró ser confirmado como candidato por el Tribunal Constitucional, luego de un pedregoso camino que incluyó un intento por deshabilitar uno de los partidos que integra su alianza.

"Finalmente se impuso la fuerza de la razón. Tenemos el vehículo, tenemos la llave, tenemos el piloto. A correr en este proceso electoral pensando en Bolivia. No hemos venido a dividir, hemos venido a unificar", respiró aliviado Rodríguez ante la prensa al confirmarse su candidatura.

Figura clave de la renovación de la izquierda, reconocido por los opositores como alguien que dialoga, Rodríguez alcanzó proyección nacional de la mano de Evo, presidente de 2006 a 2019, sin romper con Arce, que dirige el país desde 2020. Pero en el último tiempo, ganó autonomía hasta distanciarse de ambos.

Hasta el momento, Andrónico se ubica como el candidato mejor posicionado en la izquierda, según la encuesta preelectoral de Unitel, con un 14,2% de intención de voto, detrás del empresario Samuel Doria Medina (19,1%) y del histórico adversario del masismo, el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (18,4%).

Pero, ¿quién es realmente Andrónico?

Andrónico Rodríguez Rodríguez es el candidato con mayor intención de voto dentro de la izquierda.

Del campo a la universidad

Nacido en 1989 en Sacaba, Cochabamba, Andrónico creció en Entre Ríos, un pueblo ubicado en el húmedo bosque tropical del país, al que se llega desde la capital del departamento tras varias horas en auto, entre curvas y puestos de venta de plátanos.

A los 10 años, Andrónico vio por primera vez una imagen del entonces diputado Evo Morales, al que todavía le faltaban siete años para ser presidente, en un afiche pegado en la pared de su casa, según le contó al medio "Periodistas por el Cambio".

A esa edad, aprendió de sus padres a participar en el sindicato de campesinos.

En cada reunión, se detenía a mirar a su padre —un hombre indígena que abandonó la escuela primaria en cuarto año y creció hablando quechua— pedir la palabra y a su madre redactar las actas.

Fue así que, tres años después, Andrónico empezó a participar de las reuniones del centro de estudiantes de su colegio secundario y de las actividades convocadas por los sindicatos del Trópico de Cochabamba.

Getty Images La zona destinada al cultivo de la hoja de coca del país se ha convertido en el bastión de Evo Morales.

Andrónico recordó ante ese medio haber acompañado a sus padres a los cortes de carreteras en contra del gobierno de Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), quien había asumido al frente del gobierno después de la renuncia del primero dictador y luego presidente Hugo Banzer Suárez (1971-1978 y 1997-2001).

Después de hacer el servicio premilitar, con 16 años, decidió instalarse en la capital del departamento para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

"Noté que a mi padre le faltaba algo. Entonces, dije: qué hago yo para superarlo. Tengo que leer. Tengo que estudiar. Pero si voy a la universidad, no voy por un título sino porque tengo que ampliar mi conocimiento", le dijo el senador a "Periodistas por el Cambio".

"Me sirvió de mucho ir a la universidad", sintetizó Andrónico, aunque siempre que puede insiste en aclarar que la "formación académica no garantiza la solidez ideológica ni política" de un dirigente.

Andrónico sabe que el paso por las instituciones académicas suele alimentar la desconfianza entre los indígenas, lo que ahonda la división entre los técnicos y los políticos dentro de la izquierda en Bolivia, situación que se ha agravado durante la presidencia de Arce.

"El heredero de Evo"

Cuando tenía 22 años Rodríguez asumió la presidencia de la Juventudes Estudiantiles de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la organización de productores de la hoja de coca más grande del país, la cual también presidida por Evo Morales.

Fue allí donde empezó su relación política con el expresidente. La confianza se consolidó en 2018, cuando Andrónico fue elegido vicepresidente de las Seis Federaciones, quedando en segundo lugar detrás del propio expresidente y ganándose el apodo de "el heredero de Evo".

En cada ocasión que puede, Rodríguez aclara que no le gusta que lo llamen de esa manera: "Me siento uno más de los cientos de jóvenes que se están formando en el país".

Getty Images Andrónico rompió con Evo para presentar su candidatura pero dice que sigue respetando su liderazgo.

"Andrónico es una creación de Evo Morales, que vio en él un liderazgo potencial tanto en las federaciones como a nivel político", le dice a BBC Mundo el historiador Pablo Stefanoni, autor del libro "La revolución de Evo Morales: de la coca al palacio" (Capital Intelectual, 2006).

Tras confirmar su reciente candidatura presidencial, Morales atacó al que muchos consideran su heredero.

"Tengo mucha esperanza, todavía mucha confianza que Andrónico no sea el instrumento del imperio, de la derecha", sostuvo el exmandatario en sus redes sociales después de conocerse la postulación.

Frente a la duras respuestas de Evo, Andrónico prefiere suavizar las suyas.

"Por más que no me tenga presente o ya no me quiera, hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen", dijo en una rueda de prensa.

De todos modos, no dudó en criticarlo: "Todos podemos equivocarnos, hasta al mejor cazador se le escapa la liebre, al mejor jugador se le va un penal, al mejor político se le puede ir la lectura real de la política".

También es critico con Luis Arce, a quien le adjudica la actual crisis económica.

El camino a la presidencia

En la última campaña en la que se presentó como candidato a presidente, Evo mencionó a Andrónico entre los jóvenes que podrían sucederlo en 2025, según menciona el periodista Martín Sivak en "Vértigos de lo inesperado. Evo Morales: el poder, la caída y el reino".

Sin embargo, fue el 11 de noviembre de 2019, en un contexto de protestas, presión social y acusaciones de fraude, tras la renuncia y posterior salida del país del expresidente, cuando Andrónico dio un salto impensado a la primera línea de la política.

El enorme vacío de poder desatado en Bolivia en medio de lo que se denunció como un operativo de represión ordenado por la presidenta interina Jeanine Áñez, dio lugar al protagonismo repentino de Rodríguez.

"En ese momento, Andrónico apareció como el único que se hizo cargo en un momento del conflicto durísimo, mientras muchos de los dirigentes estaban fuera del país, renunciaban o simplemente desaparecían", le dice a BBC Mundo la politóloga Susana Bejarano.

Getty Images Andrónico Rodríguez estudió Ciencia Política en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia.

Un año más tarde su nombre surgió entre los favoritos en las bases del Movimiento al Socialismo para las elecciones del 18 de octubre de 2020.

Para Evo, a Andrónico le faltaba experiencia, según registra Sivak en sus conversaciones con Morales. En su lugar, respaldó a su ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, porque supuso que sería una persona con experiencia que siempre le respondería.

Andrónico calmó sus aspiraciones presidenciales y peleó por una banca en el Senado.

Una vez en el Congreso, se convirtió con 31 años en presidente de la cámara de Senadores. Desde allí ha mostrado capacidad de negociación y diálogo con las distintas caras del MAS e incluso con la oposición, lo que le permitió ser reelegido otras cuatro veces para ese cargo.

"Andrónico tiene cintura política y sabe negociar con la oposición. Hasta el año pasado, supo surfear las aguas turbulentas que propone la polarización política en Bolivia", define Bejarano.

Getty Images Ya en 2020, Rodríguez aparecía entre las opciones para ser el candidato a presidente.

Para Stefanoni, Andrónico es un dirigente con capacidad política que viene a representar una nueva etapa después del autodenominado "proceso de cambio" en Bolivia.

"Andrónico registra que el momento político de Bolivia es otro", sintetiza Stefanoni las críticas del candidato a la gestión económica de Arce y al modo de hacer política de Morales.

"En nuestro país, nos hemos acostumbrado a resolver nuestros problemas y nuestras diferencias políticas e ideológicas en las calles: quién grita más fuerte, quién tiene el grupo de choque más fuerte. Hemos olvidado la comprensión, la paciencia, la tolerancia", sostuvo Rodríguez en febrero pasado en el foro "Liderazgo para un Nuevo Ciclo" en Santa Cruz, un auditorio tradicionalmente adverso al MAS.

Por eso, la candidatura de Andrónico ha caído mal entre las filas de Evo.

"No contesta, no devuelve llamadas. Tienes tiempo, Andrónico, de reaccionar y volver con el pueblo", le recriminó Evo en mayo en la Radio Kawsachun Coca.

Getty Images "Tiene cintura política y sabe negociar con la oposición", dice Bejarano.

"Más de lo mismo"

Las críticas a Andrónico no llegan solo desde la izquierda.

Desde la oposición, el empresario Samuel Doria Medina, cuatro veces candidato a presidente y quien lidera las últimas encuestas para las elecciones de agosto, dice que "Andrónico es más de lo mismo".

"Los masistas son los responsables de la crisis que estamos viviendo. No queremos saber más de esta situación. No crean que un rejuvenecimiento podrá ganar. Es un problema de fondo que es el modelo que ellos abrazan", dijo Medina a los medios locales.

Por su parte, el también candidato "Tuto" Quiroga le echó en cara a Andrónico el "doble juego" ante la figura de Evo.

"Si de verdad tiene consideración con las familias bolivianas, pídale a su jefazo que levante sus bloqueos y que deje que votemos en paz", pidió Quiroga en declaraciones a la prensa local el 5 de junio pasado.

Andrónico Rodríguez

En otra dirección, el empresario Marcelo Claure, uno de los hombres más ricos de Bolivia y quien desde EE.UU. llama a la unidad de la oposición para derrotar a la izquierda, describió a Andrónico como la "única esperanza de renovación dentro del MAS".

"Tengo mucha fe en Andrónico. He compartido mucho con él los últimos tres años (...) Estoy seguro que va a ser una oposición constructiva, no destructiva", compartió en la red social X.

Por primera vez, en casi 20 años la división del MAS ofrece una oportunidad a la oposición, que también competirá dividida aunque sus candidatos ocupan las primeras posiciones en los sondeos preelectorales.

Andrónico, mientras, elige hablar poco y pensar cada uno de sus pasos antes de arrancar una campaña en la que intentará pegar los pedazos rotos de la izquierda que ha gobernado desde hace casi 20 años a excepción del interinato de Áñez.

"No hay otro camino que no sea la unidad verdadera de todas las organizaciones y movimientos sociales de Bolivia. Hacemos un llamado a la unidad", repite hasta el cansancio a la espera quizás de que le escuchan Arceo y Evo.

