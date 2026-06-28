"Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni": Javier Milei mantuvo firme su defensa del exjefe de Gabinete

Así lo sostuvo en una entrevista con el periodista Luis Majul por LN+. Allí, el el primer mandatario aseguró que no podía sostener a Manuel Adorni en el cargo por el peligro que suponía para su familia pero no porque efectivamente tenga responsabilidad por la acusación de presunto enriquecimiento ilícito.

El presidente jefe de Estadi desligó la salida de Manuel Adorni de una eventual interpelación y de la causa judicial que enfrenta el exjefe de Gabinete.

Según el relato presidencial, la decisión de Adorni respondió al desgaste por los embates que venía recibiendo, que alcanzaron también a su entorno familiar. "Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado. Hay un proceso de investigación", sostuvo.

Y endureció el tono contra quienes, a su criterio, anticipan un veredicto: "¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?".

"Sigo confiando en la inocencia de Adorni"

El jefe de Estado negó que la amenaza de una interpelación o de una moción de censura hubiera pesado en su decisión o en la de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Nada. Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. Esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que, frente a situaciones que han sido agredidos los hijos de Manuel (sic), da un paso al costado porque no puede poner en riesgo a su familia", afirmó.

Milei tampoco aceptó la lectura de que la continuidad del exvocero pudiera perjudicar al oficialismo. "No lo comparto en lo más mínimo. En el criterio de mi nuevo libro, que pronto saldrá a la luz y se llama 'La moral como política de Estado', remarcó que no se puede sacrificar en el altar de la eficiencia la justicia. Condenar a un inocente es injusto. Eso, inexorablemente, lleva a malas decisiones".

A continuación, contrastó la actitud de Adorni con la de otros dirigentes: "Si los argentinos se dejaban engañar por la situación de una persona que solo es investigada... Tuvo la grandeza además de correrse y enfrentar a la Justicia sin problemas, no como otros casos en los que se han mantenido en el cargo. Ni hablar durante el kirchnerismo".

Nuevos dardos a la prensa

El Presidente insistió en que no piensa modificar su forma de gobernar ni ceder al "utilitarismo político". "Tomo las decisiones correctas. Ahora, tampoco puedo llevarlo a un extremo a Manuel, donde le amenacen a los hijos. No pienso como piensa un político tradicional. Si lo ponen en esa lógica, no lo van a entender", planteó.

En esa línea, volvió a cargar contra el periodismo: "Que lo que diga un funcionario [Manuel Adorni] no coincida con lo que dice el periodismo, no quiere decir que eso sea mentir. El que suele mentir es el periodismo. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, las acomodan. Manuel ya está afuera. Si la Justicia demuestra que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación".

Por qué eligió a Santilli

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir a Diego Santilli para reemplazar a Adorni, Milei trazó un paralelo con un recambio anterior: "Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora nuevamente es fusionar al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Eso requiere de músculo político. Desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio. Yo creo que va a ser una forma de darle aire a todo lo que debemos hacer".

El mandatario reveló, además, que la salida se venía evaluando ante el desgaste del exfuncionario: "Lo que nosotros notamos con mi hermana es un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si él en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al azar".

Por último, detalló que la designación surgió de una terna: "En esa circunstancia, nosotros estábamos trabajando en tres alternativas. De esas tres, nos pareció que la más indicada para resolver esta situación era Diego Santilli. Teníamos la experiencia de lo bien que funcionó con Francos. Es el mismo criterio decisorio".