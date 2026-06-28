Javier Milei se encuentra reunido con Diego Santilli en Olivos para definir su llegada a la Jefatura de Gabinete

El presidente Javier Milei mantiene un encuentro en la Quinta de Olivos con Diego Santilli , quien será el reemplazante de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete tras la renuncia que el funcionario presentó el sábado. Hasta ahora, Santilli se desempeñaba como ministro del Interior.

De la cumbre en Olivos también participa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según trascendió, la oficialización del nuevo rol de Santilli llegaría a través de la cuenta oficial de Milei en la red social X. El dirigente había asumido como ministro en noviembre del año pasado, después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.