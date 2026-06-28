Milei va al Mercosur en plena pelea con Lula y recibirá a Flavio Bolsonaro el mismo día

Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay , en un clima enrarecido por las fracturas políticas con Brasil y una seguidilla de reclamos cruzados que amenazan con trabar la agenda del bloque.

Tras un breve paso por España , el mandatario aterrizará en la capital paraguaya bajo la mirada desconfiada del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva .

El recelo de Brasilia se apoya en tres frentes abiertos. El primero es el reciente acuerdo arancelario bilateral que la Argentina firmó con Washington. El segundo, las diferencias en torno al pedido argentino para sumarse al Tratado Transpacífico. Y el tercero, el veto inflexible de la administración libertaria a una eventual reincorporación de Venezuela al bloque. Sobre ese trasfondo, el encuentro reunirá a siete mandatarios y a distintas delegaciones internacionales.

En la letra oficial, la cumbre mantendrá como ejes el seguimiento del acuerdo comercial con la Unión Europea y el arranque de negociaciones formales con Japón. Pero la discusión de fondo correrá por otro carril.

El principal nudo de tensión es la inquietud de la diplomacia brasileña por las distorsiones comerciales que, advierte, podría provocar la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses que el Gobierno argentino dispuso en febrero.

La posición de Brasil es clara: cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe encuadrarse de manera estricta dentro de la política arancelaria común del Mercosur, sin excepciones unilaterales.

Javier Milei y Lula en la cumbre del Mercosur de Buenos Aires. Juan Mateo Aberastain/MDZ

El movimiento argentino hacia el Transpacífico

A ese roce se suma la formalización del pedido argentino para adherir al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión que impulsa la Cancillería y que abre un interrogante geopolítico inédito: colocaría al país en un mismo espacio comercial que el Reino Unido.

En ese tablero, especialistas en comercio internacional leen el sorpresivo anuncio de Brasil de negociar un acuerdo entre el Mercosur y Japón como una jugada táctica, orientada a restarle atractivo al ingreso individual de la Argentina y Uruguay al pacto transpacífico.

Venezuela, la tensión que corre por debajo

La situación institucional venezolana funcionará como un foco de conflicto latente. Aunque Brasil, Colombia y sectores del gobierno paraguayo se mostraron dispuestos en los últimos meses a rediscutir el reingreso de Caracas, la delegación argentina sostiene su decisión de ejercer el derecho a veto.

Buenos Aires fundamenta su negativa en la violación de la cláusula democrática de Ushuaia y en el incumplimiento de los protocolos del bloque por parte del régimen venezolano, una postura que mantiene firme incluso después del diálogo técnico que se abrió por la ayuda humanitaria tras los recientes sismos.

El gesto político hacia el bolsonarismo

Como señal de la distancia ideológica que separa a las dos mayores economías del Cono Sur, la agenda contempla una jugada de fuerte carga simbólica justo antes del viaje.

El mismo lunes en que arrancan las deliberaciones del bloque, Milei recibirá en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, la principal figura opositora a Lula de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

El encuentro termina de exhibir un escenario de confrontación bilateral explícita, que el Presidente no parece dispuesto a disimular.