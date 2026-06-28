Gerardo Zamora cruzó a Javier Milei por su discurso en España: "Decime algo menos argentino"

El senador Gerardo Zamora cuestionó al presidente Javier Milei por una serie de expresiones realizadas durante los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en España , donde el mandatario utilizó una analogía futbolística para referirse a su gestión. El legislador santiagueño publicó un mensaje en redes sociales en el que apuntó contra el uso de la palabra “balón” y también recordó una mención anterior del jefe de Estado al general José de San Martín .

“No saber el nombre del Gral San Martín , o llamar ‘balón’ a la pelota? Decime algo menos argentino”, escribió Zamora en su cuenta, en referencia a los dichos del Presidente. La frase fue difundida después de que Milei comparara su desempeño con el de Lionel Messi, al sostener que, aunque algunos digan que “camina”, él “mete goles”.

Durante esa intervención, Milei afirmó: “Por más de que griten desde las gradas, el balón no se mueve”. La expresión se viralizó no tanto por la comparación con Messi , sino por los términos utilizados por el mandatario. En la misma línea argumental, el Presidente planteó que “estar en la tribuna es más fácil que en el campo de juego” y sostuvo que las cosas no cambian desde la hinchada.

El mensaje de Zamora se produjo en un contexto político marcado también por el debate sobre el federalismo y el impacto de las decisiones nacionales en las provincias. La Legislatura de Santiago del Estero fue sede de una nueva jornada del Parlamento del Norte Grande, que reunió a vicegobernadores y legisladores de la región.

En ese ámbito, Zamora dialogó con LV11 y Nuevo Diario, y expuso un diagnóstico sobre la situación económica y política del país. Tras recibir a las autoridades presentes, destacó la participación de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y del anfitrión Carlos Silva Neder. Luego centró su intervención en los desafíos que atraviesan las provincias del norte argentino.

“El federalismo tiene que potenciarse mucho, en todos los ámbitos”, afirmó el senador nacional. Con esa definición, planteó la posición que Santiago del Estero llevó a la mesa regional. Según sostuvo, el debate no se limita a una cuestión institucional, sino que se relaciona con la capacidad de las provincias para sostener políticas públicas, actividades productivas e infraestructura.

Reclamo por recursos para las provincias

Zamora señaló que el contexto económico actual genera tensiones crecientes entre la Nación y las provincias. En esa línea, indicó que las decisiones del Gobierno nacional impactan de manera directa sobre las economías regionales, la industria, el turismo y obras consideradas centrales para el desarrollo local.

“Todo tiene que ver con la presencia del Estado y con un federalismo que sin recursos, lógicamente, no tiene posibilidades”, sostuvo ante los micrófonos de la radio. La frase apuntó a la necesidad de contar con financiamiento para que las provincias puedan cumplir sus funciones y afrontar las consecuencias de la crisis.

El rol del Norte Grande

El legislador también remarcó que el Norte Grande posee potencial y que sus provincias deben trabajar en la adaptación de normas para facilitar el intercambio de experiencias. En ese punto, vinculó la agenda regional con la necesidad de fortalecer espacios de coordinación política e institucional.

“El país no va a poder crecer sin el federalismo, y organizaciones como esta lo representan genuinamente”, afirmó Zamora durante la entrevista. Su planteo se inscribió en el debate del Parlamento del Norte Grande, que tiene como eje la discusión de políticas comunes para las provincias de la región.