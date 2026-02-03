Yategate: avanza la pericia sobre el patrimonio de Martín Insaurralde tras el escándalo en Marbella

El magistrado Luis Armella retoma la investigación sobre el patrimonio de Martín Insaurralde . Durante la jornada de este martes se realizará una audiencia donde estarán presentes todas las partes involucradas: abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) , el fiscal Sergio Mola, las defensas con sus respectivos peritos de parte y la querella de la ONG Poder Ciudadano.

El objetivo central de la convocatoria del juez Armella es definir los alcances de la pericia contable que debe establecer si los bienes y gastos de Insaurralde tienen justificación en sus ingresos como funcionario público.

El juez Armella imputó a Insaurralde por incremento patrimonial injustificado y lo intimó a explicar el crecimiento de su fortuna. El exintendente presentó una "ruta patrimonial" que ahora será sometida a un exhaustivo análisis pericial. Durante 2024, las querellas presentaron los "puntos de pericia", es decir, los ítems específicos que serán analizados por los contadores de la Corte Suprema de Justicia . Un fallo de la Cámara de Casación Penal dispuso en 2025 que debían intervenir estos oficiales y no los de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, como se había ordenado inicialmente.

La investigación de la fiscalía determinó que Insaurralde sería propietario de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras, donde construyó una vivienda de unos 800 metros cuadrados con una pileta de más de 73 metros cuadrados, una casa en Lomas de Zamora y dos autos de alta gama. Además, habría acumulado en una cuenta bancaria más de 8,6 millones de pesos entre 2011 y 2021, y realizado 75 viajes al exterior por un valor de 71.280 dólares, de los cuales solo uno fue oficial.

El fiscal Sergio Mola y su par titular de la Procelac , Diego Velasco, sostienen que el viaje a Marbella tuvo un costo de unos 41 mil euros y 8.100 dólares. La hipótesis central de ambos señala que Insaurralde no puede justificar su patrimonio con sus ingresos como funcionario público.

En el dictamen donde ambos pidieron la indagatoria de Martín Insaurralde, remarcaron que sus ingresos como funcionario público, establecidos en unos 20 millones de pesos, eran incompatibles con los viajes internacionales que hizo en 2023, que habrían sido de unos 82 mil dólares.

Según fuentes con acceso al expediente, la casa en el barrio cerrado habría pertenecido inicialmente a Carolina Álvarez, primera mujer de Martín Insaurralde y luego habría sido cedida a una empresa que más tarde la transfirió a otra compañía en la que uno de sus dueños era el propio exintendente. En la causa también están acusados Álvarez y dos de sus hijos, Martín y Rodrigo, el sobrino de Insaurralde, Gastón Barrachina, y Víctor Donadío, quien habría sido contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora y pariente del exintendente.

En su descargo ante la justicia, Insaurralde intentó una explicación que pocos encontraron convincente: sostuvo que su nivel de vida fue posible por los ingresos de su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, y aseguró que ella le hizo una "donación".

Si la pericia determina que los bienes y gastos no tienen justificación en sus ingresos declarados, el juez Armella estará en condiciones de avanzar con el pedido de indagatoria que hicieron los fiscales.