Walter Bento: la lista completa de los bienes que le decomisaron

El exjuez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de cárcel por una serie de delitos vinculados a un complejo entramado de corrupción. La sentencia también incluyó una importante multa y el decomiso de bienes , pero pudo conservar algunos inmuebles y un vehículo.

En el fallo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) se conoció finalmente la lista completa de casas y autos secuestrados. También se incluyeron locales comerciales y cocheras. En general, las juezas mantuvieron el pedido realizado por la fiscalía.

Los bienes con los que podrá quedarse Bento son los siguientes:

Sin embargo, la lista de inmuebles secuestrados es mucho mayor. De hecho, algunos de estos estaban a nombre de otros miembros de su familia, quienes también fueron condenados.

El exjuez conservó su casa en Palmares, otro inmueble y un vehículo de alta gama. Cuáles son todos los bienes decomisados a Walter Bento.

• Inmueble ubicado en Avenida España N° 948, Unidad 81, Designación 9-4, Piso noveno, ciudad de Mendoza

Lavado de activos

• Departamento, cochera y baulera ubicados en la calle Paul Harris s/n, Torre Eugenia, Villa Palmares, Gobernador Benegas, Godoy Cruz, Mendoza:

Departamento, Unidad 150, décimo primer piso, 11-2;

Baulera, Unidad 33, 2do subsuelo, B-33

Cochera, Unidad 31, 2do subsuelo, B-97

• Departamentos, cocheras y bauleras ubicados en la calle Paul Harris s/n, Torre Carolinas, Villa Palmares, Gobernador Benegas, Godoy Cruz, Mendoza:

Departamento U 154, primer piso, 1-6

Departamento U 170, tercer piso, 3-6

Baulera U 131, 1° subsuelo, A-38

Baulera U 132, 1° subsuelo, A-39

Cochera U 55, 1° subsuelo, A-76

Cochera U 56, 1° subsuelo, A-77

• Departamento identificado como “C”, ubicado en el Piso 9 del Edificio 1 y Cochera simple nro. 9 del Primer Subsuelo del complejo denominado Vista Cruz construido en el terreno ubicado en calle San Martín Sur 2595, Gobernador Benegas, del departamento de Godoy Cruz Mendoza.

• Unidad habitacional nro. 49, departamento en Planta Baja, con espacio para estacionamiento vehicular (cochera tercera), del edificio a construirse por el Fideicomiso Bosques de Mayo sobre el inmueble urbano ubicado en el Distrito Ciudad, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza, con frente a calle Ozamis Sur nro. 551, esquina Nordeste de calle 25 de Mayo, Departamento de Maipú.

• Unidad habitacional nro. 48, departamento en Planta Baja, con espacio para estacionamiento vehicular (cochera), del edificio construido por el Fideicomiso Bosques de Mayo sobre el inmueble urbano ubicado en el Distrito Ciudad, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza, con frente a calle Ozamis Sur nro. 551, esquina Nordeste de calle 25 de Mayo, Departamento de Maipú.

• Unidad habitacional nro. 47, departamento en Planta Baja, con espacio para estacionamiento vehicular (cochera), del edificio a construirse por el Fideicomiso Bosques de Mayo sobre el inmueble urbano ubicado en el Distrito Ciudad, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza, con frente a calle Ozamis Sur nro. 551, esquina Nordeste de calle 25 de Mayo, Departamento de Maipú.

• Locales del Fideicomiso Il Mercato ubicados en las calles 25 de Mayo Oeste y Ozamis Sur del Departamento de Maipú, identificados de la siguiente manera: L3, L4, L5, L15, L19, L20 y G2.

• Unidad cincuenta de planta primer piso, destino cochera, que forma parte del Edificio Puy V, emplazado en calle Pedro Molina 249 de la Ciudad de Mendoza.

Vehículos

Lavado

• Audi Sedan 4 puertas, S3 2.0 TFSI QUATTRO, dominio AA842UF

• Audi A3 1.4 T FSI, dominio AD286SB

Cohecho (Caso 4)

• BMW X6, dominio IVQ 388

• BMW 335i, dominio HOT 272

Finalmente, también se le decomisó el dinero secuestrado en el allanamiento de calle Milán N° 1695, Barrio Palmares, Godoy Cruz (Art. 23 y 305 del Código Penal y Art. 522 del Código Procesal Penal de la Nación).