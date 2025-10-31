Vuelven las milanesas: Javier Milei y Mauricio Macri cenarán juntos en Olivos tras el triunfo electoral

La Quinta de Olivos volverá a ser esta noche escenario de milanesas y conversaciones políticas, cuando Javier Milei reciba a Mauricio Macri mientras ultima los detalles del futuro de su Gabinete.

Tal como en las viejas épocas, el presidente Javier Milei y Mauricio Macri cenarán este viernes por la noche en la Quinta de Olivos para retomar el diálogo mientras el libertario se encuentra en plena reestructuración de su Gabinete y en la búsqueda de la gobernabilidad que le permita avanzar con el Presupuesto y reformas clave como la laboral, la tributaria y la del Código Penal.

Javier Milei, Mauricio Macri y las milanesas, otra vez en Olivos Si bien estaba previsto que el intercambio se celebrara al mediodía, finalmente será por la noche, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. El encuentro ocurrirá un día después del cónclave que Milei mantuvo en la Casa Rosada con 20 gobernadores de distintos sectores políticos para solicitarles su colaboración de cara a la segunda mitad de su mandato, especialmente de cara a las próximas reformas que el oficialismo llevará al Congreso en las sesiones extraordinarias.

En ese marco, el libertario continuará su misión de garantizar la gobernabilidad con una cena con el líder del PRO, espacio que ha sido su principal aliado en el Congreso y en algunos distritos en las últimas elecciones legislativas. El menú, milanesas y ensalada, como solía ser en la primera etapa del Gobierno, antes de que la relación entre Milei y Macri se tensara producto del bloqueo del "entorno" del presidente a la "ayuda" del PRO en materia de gestión. Todo se profundizó aún más cuando Karina Milei decidió competir contra el macrismo en su principal bastión, la Ciudad de Buenos Aires.

Mauricio Macri 1.jpg Mauricio Macri le advirtió a Javier Milei la necesidad de "más músculo en la gestión y el diálogo". Twitter Mauricio Macri Las sugerencias de Macri Sin embargo, todo eso quedó atrás -de momento-, en las semanas previas a la elección, donde Milei recuperó el diálogo con el ingeniero en dos encuentros en la Quinta presidencial. Tras el triunfo libertario del domingo, Macri felicitó al presidente y pidió avanzar con las reformas.

Para Macri, el Gobierno necesita "más músculo en la gestión y el diálogo" y le hace falta "una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización", tal como aseguró en un discurso que dio esta semana en el seminario Puentes, dialogar para construir,organizado por la firma BICE Coarp en Chile.