Vuelven a citar testigos en la causa contra Evo Morales en Argentina por presunta trata y abuso de menores

El juez federal Sebastián Ramos dispuso una nueva ronda de declaraciones testimoniales y fijó audiencias entre mayo y finales de junio para 23 efectivos de la Policía Federal en el marco de la causa que investiga al expresidente de Bolivia Evo Morales por presunta trata de personas y abuso de menores durante el período en que permaneció en la Argentina como asilado político.

De acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso MDZ, el magistrado Ramos ordenó convocar bajo juramento de decir la verdad a los efectivos Gustavo Rubén Grandolu, Marcos Javier Geier, Marcelo David Roppel, Ricardo Alberto Infante, Walter Darío Reinoso y María Constanza Corallo, entre otros.

El fallo también instruyó a la Superintendencia de Personal y Derechos Humanos de la Policía Federal Argentina para que realice “urgentes notificaciones” y remita las constancias correspondientes al juzgado.

La causa había sido reabierta en abril de 2025 luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña revocara el archivo inicial del expediente. Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens entendieron que la investigación había sido cerrada de manera prematura y consideraron que existían elementos suficientes para profundizar las medidas de prueba. Además, el tribunal de alzada aceptó como querellante a la Fundación Apolo, que impulsó el recurso para reactivar el caso.

La investigación gira en torno a presuntos hechos de abuso y trata vinculados a menores de edad durante la permanencia de Morales en Argentina bajo el asilo político concedido durante el gobierno de Alberto Fernández. La hipótesis en análisis apunta a posibles mecanismos de captación y traslado de jóvenes aprovechando estructuras de poder e influencia política.

Desde Fundación Apolo señalaron que la escasa comparecencia registrada en la primera convocatoria constituye una situación de extrema gravedad institucional. Resulta llamativo e inexplicable que solo seis de los efectivos convocados se hayan presentado a declarar. Esperamos que en esta oportunidad se garantice el cumplimiento efectivo de las citaciones y el avance de la investigación”, expresaron desde la organización.

En paralelo, Morales enfrenta en Bolivia otro proceso judicial por trata agravada de personas. El caso avanzó en las últimas semanas con la apertura de un juicio oral en Tarija y una orden de captura dictada luego de que el exmandatario no se presentara a la audiencia.

La Fiscalía boliviana sostiene que el dirigente habría mantenido una relación con una adolescente menor de edad durante su presidencia y que existieron beneficios otorgados a la familia de la joven.

La defensa de Morales rechazó todas las acusaciones y denuncia una persecución política. El expresidente boliviano sostuvo públicamente que las causas forman parte de una estrategia de “lawfare” en su contra y cuestionó la legalidad de varias actuaciones judiciales.