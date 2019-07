Viralizan video en el que Alberto Fernández agrede a un hombre que lo insulta

En septiembre de 2018, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sufrió un escrache mientras cenaba con su pareja. En aquel momento, el candidato kirchnerista dijo que un desconocido lo insultó y luego comenzó a gritar que lo había golpeado, algo que Fernández desmintió.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó en redes sociales el video de aquel episodio, captado por las cámaras de seguridad del local gastronómico "La Cabaña", ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. En las imágenes se ve al hombre provocando en varias oportunidades a Fernández, quien en un momento se levanta de la mesa y lo empuja de manera violenta, provocando su caída y que se golpee la cabeza.

"Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será", dijo el candidato kirchnerista en aquel momento, y agregó: "Venía directo a pegarme; me acerco y me golpea con su hombro en mi cuerpo y se cae al piso". Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran una situación muy distinta a la descripta por el precandidato presidencial.

Según el relato de Fernández, el hombre lo provocó para luego tirarse al piso y fingir que le había pegado. "Creo que había tomado, erró al tirarse, calculó mal y se golpeó la cabeza", dijo el candidato kirchnerista en aquel momento.

El agredido fue asistido en el lugar por un médico a raíz de que sufrió un golpe y un corte en la cabeza.

Luego de que en las últimas horas se viralizara el video de lo que realmente ocurrió, voceros de Fernández indicaron a Perfil que "el hombre que se tira al piso no quiso impulsar la denuncia a pesar de que fue convocado por el fiscal para que lo haga. Eso fue porque él armó todo el quilombo y estaba borracho. Estuvo cinco minutos insultando a Alberto. La causa se archivó sin que este señor le imputara nada. La hija se acercó luego a pedir disculpas por lo ocurrido".

Mirá el video: