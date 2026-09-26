Victoria Villarruel se acopla a Milei, también viaja al exterior y Bartolomé Abdala ejercerá la presidencia

Pese al viaje de Javier Milei a Francia, con motivo del Argentina Week, Victoria Villarruel no estará al frente de la Presidencia durante la próxima semana.

La titular del Senado también viajará a Europa por lo que el senador puntano Bartolomé Abdala estará al frente del Poder Ejecutivo, confirmaron fuentes oficiales a MDZ .

La vicepresidente concurrirá al XII Foro Parlamentario Iberoamericano se realizará el 1 y 2 de octubre en Madrid. El encuentro tendrá como sede principal el Congreso de los Diputados de España y funcionará como un ámbito de intercambio entre los distintos parlamentos de la región, con debates centrados en los principales desafíos políticos e institucionales de la actualidad.

La apertura está prevista para el jueves 1 de octubre a las 10, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, y estará encabezada por el rey Felipe VI . Antes del discurso del monarca intervendrán la presidenta del Congreso español, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

Durante las dos jornadas se abordarán cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria.

En diciembre de 2025, Villarruel participó en Madrid de la reunión preparatoria de ese foro, donde tuvo una intervención ante representantes parlamentarios de la región. En ese encuentro advirtió que “nos encontramos ante un momento de redefinición global” y señaló que la inteligencia artificial, la computación cuántica, las biotecnologías y los cambios demográficos representan desafíos “de escala civilizatoria”.

Villarruel también puso el foco en los recursos naturales y la producción de alimentos y sostuvo que la región no debería limitarse a exportar materias primas. “Debemos liderar cadenas de valor y no limitarnos a ser proveedores de materias primas”, afirmó en una clara diferencia con Milei.

Justamente en ese momento Abdala también estuvo al frente del Gobierno. Con Villarruel en la capital española y Milei en los premios Nobel de la Paz en Noruega, el titular Provisional del Senado, quien busca ser gobernador de San Luis, estuvo a cargo de la presidencia unos días.

Qué hará Javier Milei en París

Javier Milei viaja a Francia N/A

Javier Milei viaja a París para protagonizar de una nueva edición de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El mendocino Alfredo Cornejo será uno de los doce mandatarios provinciales que viajarán a Francia para participar de una agenda orientada a mostrar oportunidades de inversión y proyectos argentinos ante empresarios y representantes de grandes compañías internacionales. La delegación estará integrada además por Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La actividad será encabezada por Milei y tendrá como eje la búsqueda de inversiones para distintos sectores de la economía. El programa contempla encuentros y exposiciones sobre energía, minería, salud, macroeconomía, desregulación, tecnología y comercio, además de actividades vinculadas con minerales críticos y el sector nuclear en la Agencia Internacional de Energía. También habrá reuniones relacionadas con las oportunidades comerciales que podría generar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En el caso de Mendoza, Cornejo viajará junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, con una agenda centrada especialmente en minería y energía. La provincia llevará una carpeta con proyectos y oportunidades de inversión vinculados con petróleo y gas, energías renovables e infraestructura energética.

Entre las iniciativas que buscarán promocionar aparecen proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos y eólicos, además de desarrollos que podrían encuadrarse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Latorre anticipó que la prioridad estará puesta en “el petróleo y el gas, renovables, infraestructura energética y minería”.