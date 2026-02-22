Victoria histórica en Luján: el oficialismo arrasa y el PJ pelea por una banca

La Libertad Avanza+Cambia Mendoza tuvo un triunfo arrasador en las elecciones municipales y el intendente Esteban Allasino no tendrá oposición en el Concejo Deliberante.

La alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza arrasó en las elecciones municipales de este domingo en Luján de Cuyo y marcó un hito a nivel electoral. La lista respaldada por los oficialismos nacional, provincial y municipal obtuvo todas las bancas de concejales que se ponían en juego, de manera tal que el intendente Esteban Allasino contará con una representación oficialista muy potente en el Concejo Deliberante.

Según los registros oficiales, el oficialismo obtiene el 59% de los votos. Pero el dato clave es la diferencia: la división del peronismo hace peligrar la supervivencia en concejo a esa fuerza política. Fuerza Justicialista y Frente Patria tienen un empate técnico en el segundo lugar, con algo más del 10% cada uno.

Resultados luján Los datos oficiales de las elecciones municipales en Luján evidenciaron un triunfo arrollador del oficialismo. Muy por detrás quedaron el resto de las fuerzas políticas en competencia, entre las que se encontraron Frente Patria, Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, Frente Verde, Frente Libertario Demócrata, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad y Protectora Fuerza Política.

La alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvo las seis bancas de concejales que estaban en juego en estas elecciones. De esta manera se sumarán a las filas del oficialismo en el Concejo los ediles electos Mónica Maroto, Felipe Fiorentini, Gabriel Lima, Micaela Franco, Marcos Barzarelli y Viviana Barzarelli.

Estos serán los integrantes del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo: Andrés Sconfienza (LLA+CM)