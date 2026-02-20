Vendimia: confirman dónde se realizará el almuerzo de Bodegas de Argentina

La cámara nacional empresaria del vino confirmó el lugar en el que se desarrollará el tradicional almuerzo por la Vendimia. Los detalles.

La cámara nacional empresaria del vino confirmó el lugar en el que se desarrollará el tradicional almuerzo por la Vendimia.

El tradicional almuerzo de Bodegas de Argentina se realizará una vez más en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, en el contexto de los festejos por la Fiesta Nacional de la Vendimia de este año.

Se trata de la tercera edición consecutiva del evento organizado por la cámara nacional empresaria del vino en el mismo espacio. La celebración se desarollará el sábado 7 de marzo a partir de las 12.30.

“Es un orgullo que por tercer año consecutivo, Godoy Cruz sea sede del agasajo de Bodegas de Argentina. Que este encuentro se realice nuevamente en el Espacio Arizu, consolida al departamento como un punto estratégico para los grandes eventos de la vitivinicultura nacional”, aseguró el intendente del departamento, Diego Costarelli.

image La cámara nacional empresaria del vino confirmó el lugar en el que se desarrollará el tradicional almuerzo por la Vendimia. Asimismo, el titular de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, expresó se eligió la sede porque "es parte de la historia de la vitivinicultura puesta en valor a través de una gran trabajo por parte de Godoy Cruz".

"Es además un lugar que tiene una historia especial dado que ya se realizó en la década del 70 el tradicional evento en ese momento denominado Almuerzo de las Fuerzas Vivas", sostuvo.