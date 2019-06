Urtubey se sacó fotos con Ramón y criticó a los que fomentan la grieta

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey llegó este viernes a Mendoza con un doble objetivo. Por un lado, encabezará un acto para promocionar su provincia como destino de invierno, pero por el otro apuntaló la candidatura presidencial de Roberto Lavagna y a los candidatos de Protectora que lo acompañan en la lista.

"Obviamente vine a dialogar con los compañeros de Protectora sobre cuál es el enorme trabajo que tenemos por delante para salir de este lugar", subrayó Urtubey y aseguró que es hora de salir "de esta mirada tan sesgada entre un polo que plantea el ajuste y otro que quiere volver a la irresponsabilidad fiscal y la corrupción". "Hay una salida y es Lavagna", afirmó antes de mostrar las virtudes que tiene Salta como destino de invierno para que los mendocinos aprovechen la conectividad aérea entre ambas provincias.

Urtubey agradeció el apoyo que están recibiendo de diferentes fuerzas políticas como Protectora. "En mi nombre y en el de Roberto (Lavagna) les agradecemos el apoyo, porque nuestro camino es diferente a otras fuerzas. Aceptamos apoyos de dirigentes provinciales con mirada federal. No imponemos candidatos", expresó el gobernador salteño y candidato a vicepresidente.

"Junto a Lavagna somos una alternativa superadora a la grieta. Buscamos darle una salida a los argentinos que están aprisionados entre el macrismo y el kirchnerismo. Salir de la grieta que complica al país con la que ha crecido la pobreza, el desempleo, y cayeron las economías regionales", aseveró.

En este sentido, destacó que el frente que encabezan apuesta a la coherencia por sobre las encuestas y remarcó que Roberto Lavagna es el único candidato con antecedentes para sacar el país adelante en tiempo de crisis. "Lo que hay que hacer es sacar a la Argentina de la crisis económica. Los argentinos saben que Lavagna los sacó de la peor crisis de las últimas décadas", manifestó Urtubey.

En segundo lugar, sostuvo que es importante salir de la confrontación y del personalismo para poder modificar la estructura impositiva, fomentar empleo registrado, agregar valor, etc.

Urtubey se mostró ilusionado de que los ciudadanos confíen en la fórmula que encabeza Lavagna y afirmó que son los únicos que se han mantenido coherentes a sus principios. "Hemos priorizado siempre nuestra coherencia y nuestras convicciones. Nos mantuvimos donde dijimos que íbamos a estar: ni con Macri ni con Cristina", sentenció.

Por último, afirmó que es un error pensar que los dirigentes políticos son los dueños de los votos. "La gente tiene sus ideas y vota por sus ideas. Los dirigentes no nos llevamos el voto", manifestó.

Mercosur

Urtubey también hizo referencia a temas puntuales como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. "La argentina tiene que crecer en vinculación con el mundo. Es indudable. La discusión es cuáles son los tratados. Hay que defender nuestros productos. Ver de qué manera les damos competitividad a los nuestros. Eso se da producto por producto. Pero vamos a tener que crecer en términos de relación intercomercial. Las cosas no son ni buenas ni malas por si mismas", destacó.

En términos concretos, señaló que "la dialéctica de salir de una economía cerrada a una apertura indiscriminada que te funde es una dialéctica perversa. En el mundo hay una distancia enorme entre ambos extremos y eso representamos nosotros", concluyó.

Minería

Al hablar de temas sensibles como la minería, Urtubey fue claro de que no hay que estancarse en categorías absolutas. "Un auto sirve para viajar pero también puede ocasionar accidentes. El vehículo es bueno o es malo según quien lo conduce", puso como ejemplo al referirse a que la minería es posible si existen los correspondientes controles. En este sentido, dijo que en Salta se puso énfasis en la protección ambiental, planes estratégicos, uso racional de recursos, etc. "Hubo empresas que cerraron y otras que andan bien, yo no creo en categorías absolutas. Hay cosas que cuando se hacen bien son buenas y cuando se hacen mal son muy malas", finalizó

Ramón pidió votar a Protectora

El diputado nacional José Luis Ramón ha logrado que su partido Protectora estreche relaciones con Consenso 2030, el frente que lleva al binomio Lavagna-Urtubey como fórmula presidencial.

"Los vamos a acompañar al gobernador todo lo que sea necesario. Para nosotros es una satisfacción enorme que esté acá y que hayan aceptado nuestro acompañamiento con Marcelo Romano y Carolina Montivero como candidatos a diputados nacionales", manifestó el precandidato a gobernador de Mendoza.

En base a ello, pidió a los mendocinos el voto para Protectora en las elecciones nacionales para que sus diputados "acompañen en el Congreso las ideas de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey".