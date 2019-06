El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey dialogó con MDZ Radio y se mostró confiado de que la fórmula que integra junto a Roberto Lavagna tendrá acompañamiento de los argentinos en las urnas. "Hay muchísimos argentinos que quieren algo diferente a este gobierno y o al gobierno anterior", subrayó.

Para Urtubey, hablar de polarización es imprecisio debido a que no existen dos polos con intención de voto superior al 40%. "Hay ofertas potentes del 30% o veintipico por ciento, pero no polarización", expresó. En ese contexto, dijo que la fórmula que integra con Lavagna es competitiva y se verá en las primarias de agosto.

"Esto se hace visible cuando llegan las elecciones. Pero nosotros trabajamos con la expectativa de llegar a segunda vuelta", adelantó el salteño. "Si no fuese así, no nos presentaríamos a elecciones. Creemos que tenemos posibilidades ciertas", aseveró.

Respecto a lo que ocurrió con el espacio Alternativa Federal, Urtubey fue crítico de sus antiguos compañeros Sergio Massa y Miguel Pichetto. "Hubo dirigentes que prefirieron sumarse a los polos de esta grieta que es tan perceptible en Argentina. Tanto Lavagna como nuestro espacio entendimos que debía prevalecer la coherencia", esgrimió.

Por último dijo que cambios de posición como el de Massa volviendo al kirchnerismo o Pichetto acercándose al macrismo son "prácticas naturalizadas en la argentina y por eso la gente ya no cree en la política". Incluso, fue un paso más allá y manifestó que la visión partidocrática ya no existe en el país. "Descreo de la clasificación de peronismo o no peronismo. Yo presido el PJ en mi provincia pero creo que la gente tiene una visión más abierta y que quedó atrás esa mirada estática partidaria", concluyó.