Uno x uno: los diez precandidatos que competirán en Las Heras

Un histórico quiere volver, el actual intendente pretende seguir, un sindicalista apuesta por el batacazo y otros se ilusionan con pasar el filtro de las PASO. Las elecciones primarias en Las Heras están llenas de condimentos que anticipan un desenlace abierto. En el peronismo se ilusionan con recuperar un municipio que supo ser bastión del PJ pero que sorpresivamente perdieron en manos de Daniel Orozco en 2015.

Justamente, el médico radical que hoy conduce el departamento es uno de los preinscriptos en la lucha por la reelección. Orozco ganó de forma casi inesperada en 2015 y está confiado en que los lasherinos revalidarán su gestión. Identificado con el cobismo, el radical lleva como precandidato a gobernador en su boleta a Rodolfo Suarez.

Pero para competir en las elecciones generales, antes Orozco deberá ser el más votado de los aspirantes de Cambia Municipio. Su principal rival en ese escenario es Raúl Villafañe. El exsecretario de gobierno del actual intendente pegó el portazo en 2016 y tomó distancia de la actual gestión. Ahora, de la mano de Omar De Marchi como precandidato a gobernador, aspira a superar en las urnas a su antiguo jefe para poder competir por la intendencia en las elecciones generales. Curiosamente, la precandidata a vicegobernadora de De Marchi es la exesposa de Orozco, Susana Velázquez.

Omar De Marchi y sus candidatos. A la derecha de la foto aparece Villafañe.

Por otro lado, dentro de Cambia Mendoza aparece una tercera opción. Se trata de Mariel García, precandidata que propone el espacio liderado por el radical disidente Fernando Armagnague. El exdiputado nacional ha hecho honor a su costumbre de presentarse en todas las elecciones como candidato y en Las Heras su representante es García, que integrará la boleta de "Dignidad Partidaria".

Las apuestas del PJ

Mientras tanto, en la vereda de enfrente hay nombres conocidos en el municipio y otros que intentan dar sus primeros pasos. Por ejemplo, junto a la precandidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti aparece Guillermo Amstutz, un hombre que estuvo al frente del municipio entre desde 1991 hasta 1999. Casi 20 años después, el actual senador provincial parece decidido a regresar a la intendencia y apuesta a que los lasherinos vuelvan a apoyarlo.

Amstutz y Fernández Sagasti.

Para ser candidato en las elecciones generales de septiembre, Amstutz deberá superar en las PASO al precandidato que acompaña la boleta de Alejandro Bermejo. El elegido por el "Pulga" para competir en Las Heras es Martín Cain, secretario General de la Unión del Personal de Juegos y Casinos. Más allá de su trayectoria gremial, tendrá su mayor desafío electoral este 9 de junio como precandidato a intendente. Si bien la jugada es arriesgada y a Cain no le sobran fichas, tiene un as bajo la manga que podría ayudarlo. En su boleta aparece el nombre de otro exintendente de Las Heras que compite como precandiato a senador provincial: Rubén Miranda. La mala noticia es para Cain es que el nombre de Miranda no tendrá un lugar preponderante en la boleta.

Hoy visité nuevamente el distrito “El Borbollón” y pude dialogar con muchos vecinos y vecinas.

El GRAN PROBLEMA que debemos resolver: Desempleo y Empleo precario. #DemosVueltaLaPagina#AleBermejoGobernador#MartínCainIntendente pic.twitter.com/zT5jYWvdyZ — Martín Cain (@MartinCain) May 19, 2019

Protectora quiere dar clase

Megáfono en mano, una docente se ha puesto en campaña por el espacio político que conduce José Luis Ramón. Su nombre es Graciela Viviana Gelabert y ha demostrado que encuadra a la perfección con el estilo ruidoso de Ramón y Mario Vadillo. Gelabert es docente en una escuela de Panquehua y ha salido a recorrer las calles de la provincia junto al precandidato a gobernador y su vice. "Un partido genuino netamente mendocino", remarca como consigna en uno de los tantos "bocinazos" realizados por los integrantes de la lista 222.

Figurita repetida del FIT

En la última década, el Frente de Izquierda de los Trabajadores ha demostrado ser una fuerza política con acompañamiento en la mayoría de los municipios. Las Heras no es la excepción y en estas elecciones apuesta a una cara conocida para competir por la intendencia. El elegido es Lautaro Jiménez, exdiputado provincial y actual senador provincial. Jiménez tiene el enorme objetivo de llegar a las elecciones generales para poder darle al menos un concejal al FIT. En la actualidad, la izquierda tiene representación en el Concejo Deliberante en la banca del edil Ulises Jiménez.

Tres partidos que sueñan con el 3%

Los desafíos en las PASO son diferentes según el partido político. En los espacios donde hay más de un precandidato, la puja es por ganar la interna. Mientras que para los partidos con un solo competidor la misión a cumplir es superar el mínimo de votos necesarios para poder competir en las elecciones generales: el 3% de los sufragios. Ese parece ser el objetivo, por ejemplo, del MST. Con la precandidatura de Daniel "Negro" Dumrauf, el Movimiento Socialista de los Trabajadores aspira a superar el filtro. Dumrauf lleva como precandidata a gobernadora a Marcia Marianetti.

Otra lista que tiene aspiraciones similares es la del Partido Intransigente. Si bien en las elecciones legislativas del 2017 obtuvo un gran resultado y logró llevar al Concejo Deliberante a María del Carmen Olivera, el divorcio con Protectora ha debilitado la fuerza del PI. Pero más allá de ello, intentan demostrar una pronta recuperación con la precandiatura a la gobernación del Dante Gonzalez. En Las Heras, el precandidato a intendente es Roberto Lo Bue, quien hace tiempo se encuentra caminando las calles lasherinas para conseguir apoyo en las urnas.

Por último, el lote de precandidatos lo cierra Fabián "Chiqui" García. La Lista 8 del Partido Federal se ha definido como una lista a favor de las dos vidas y su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo es la principal bandera de campaña. El PF lleva como precandidato a gobernador a Adolfo Innocenti.