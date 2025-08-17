Presenta:

Uno por uno, los principales candidatos a senadores y diputados confirmados por Buenos Aires

Este domingo vence el plazo formal para presentar las nóminas, y las distintas fuerzas adelantaron quiénes serán sus candidatos en las elecciones de octubre.

Patricia Bullrich encabezará como la lista de La Libertad Avanza como candidata a senadora por la Ciudad; y Mariano Recalde la enfrentará por Fuerza Patria.

De cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre en todo el país, las distintas fuerzas políticas revelaron quiénes serán sus principales candidatos a senadores y diputados por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

La Libertad Avanza

Candidatos a Senador:

Candidatos a Diputados Nacionales:

  • Alejandro Fargosi (encabeza la lista por la Ciudad de Buenos Aires)

  • Patricia Holzman (directora ejecutiva de la Fundación Judaica)

  • Nicolás Emma

  • Sabrina Ajmechet

  • Fernando De Andreis

  • Antonela Giampieri

  • Andrés Leone

  • Valeria Rodrigues Trimarchi

  • Fernando Pedrosa

  • María Fernanda Araujo

  • Lautaro Saponaro

  • Paloma Linik

  • Juan Manuel Bensusan

  • Guadalupe Baulos

  • Roberto Andrés Campos

  • Daiana Bravo Ckacka

  • Héctor Francisco Aguirre

  • Cristina Liliana Ballesteros

  • Alberto Arco

  • María Vildoza

  • Arturo García Rams

  • José Luis Espert (candidato por la Provincia de Buenos Aires)

Fuerza Patria

Candidatos a Diputados:

  • Itai Hagman (por la Ciudad de Buenos Aires)

  • Kelly Olmos (exministra de Trabajo de Alberto Fernández)

  • Santiago Roberto

  • Lucía Cámpora

  • Jorge Taiana (Candidato por la Provincia de Buenos Aires)

  • Jimena López

  • Juan Grabois

  • Vanesa Siley

  • Sergio Palazzo

  • Teresa García

  • Horacio Pietragalla

  • Agustina Propato

  • Hugo Moyano (hijo)

  • Fernanda Díaz

  • Sebastián Galmarini

  • Fernanda Miño

  • Hugo Yasky

  • Mariana Salzman

  • Nicolás Trotta

Candidatos a Senador:

  • Mariano Recalde (por la Ciudad de Buenos Aires)

  • Ana Arias

Hagamos Futuro

  • Graciela Ocaña (Candidata a senadora)

  • Hernán Reyes (Candidato a diputado)

Potencia

  • Juan Martín Paleo (Candidato a senador)

  • Ricardo López Murphy (Candidato a diputado)

Frente de Izquierda

  • Nicolás Del Caño (Candidato que lidera lista de diputados)

  • Myriam Bregman (Candidata a diputada)

  • Christian Castillo (Candidato a senador)

Nuevo Más

  • Manuela Castañeira (Candidata que lidera lista de diputados)

  • Héctor Heberling (Candidato a senador)

  • Federico Winokur (Candidato a diputado)

