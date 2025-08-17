Uno por uno, los principales candidatos a senadores y diputados confirmados por Buenos Aires
Este domingo vence el plazo formal para presentar las nóminas, y las distintas fuerzas adelantaron quiénes serán sus candidatos en las elecciones de octubre.
De cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre en todo el país, las distintas fuerzas políticas revelaron quiénes serán sus principales candidatos a senadores y diputados por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
La Libertad Avanza
Candidatos a Senador:
- Patricia Bullrich (encabeza la boleta por la Ciudad de Buenos Aires)
Agustín Monteverde
Pilar Ramírez (la armadora porteña de Karina Milei)
- Carlos Torrendel (actual ministro de Educación)
Candidatos a Diputados Nacionales:
Alejandro Fargosi (encabeza la lista por la Ciudad de Buenos Aires)
Patricia Holzman (directora ejecutiva de la Fundación Judaica)
Nicolás Emma
Sabrina Ajmechet
Fernando De Andreis
Antonela Giampieri
Andrés Leone
Valeria Rodrigues Trimarchi
Fernando Pedrosa
María Fernanda Araujo
Lautaro Saponaro
Paloma Linik
Juan Manuel Bensusan
Guadalupe Baulos
Roberto Andrés Campos
Daiana Bravo Ckacka
Héctor Francisco Aguirre
Cristina Liliana Ballesteros
Alberto Arco
María Vildoza
Arturo García Rams
- José Luis Espert (candidato por la Provincia de Buenos Aires)
Fuerza Patria
Candidatos a Diputados:
-
Itai Hagman (por la Ciudad de Buenos Aires)
Kelly Olmos (exministra de Trabajo de Alberto Fernández)
Santiago Roberto
Lucía Cámpora
- Jorge Taiana (Candidato por la Provincia de Buenos Aires)
-
Jimena López
Juan Grabois
Vanesa Siley
Sergio Palazzo
Teresa García
Horacio Pietragalla
Agustina Propato
Hugo Moyano (hijo)
Fernanda Díaz
Sebastián Galmarini
Fernanda Miño
Hugo Yasky
Mariana Salzman
Nicolás Trotta
Candidatos a Senador:
-
Mariano Recalde (por la Ciudad de Buenos Aires)
Ana Arias
Hagamos Futuro
-
Graciela Ocaña (Candidata a senadora)
Hernán Reyes (Candidato a diputado)
Potencia
-
Juan Martín Paleo (Candidato a senador)
Ricardo López Murphy (Candidato a diputado)
Frente de Izquierda
- Nicolás Del Caño (Candidato que lidera lista de diputados)
-
Myriam Bregman (Candidata a diputada)
- Christian Castillo (Candidato a senador)
Nuevo Más
- Manuela Castañeira (Candidata que lidera lista de diputados)
-
Héctor Heberling (Candidato a senador)
Federico Winokur (Candidato a diputado)