El Partido Justicialista de Mendoza alertó que avanzará en la expulsión de cualquier afiliado "rebelde"

El Partido Justicialista activó el Tribunal de Disciplina para sancionar a sus dirigentes que se postulen como candidatos por otras fuerzas políticas.

El Partido Justicialista de Mendoza advirtió que pondrá en marcha un proceso de desafiliación y expulsión contra aquellos dirigentes que, en medio de las definiciones electorales, decidan presentarse como candidatos por otros frentes políticos.

La medida, que busca reforzar la disciplina interna y la unidad partidaria, apunta a llevar al Tribunal de Disciplina del PJ a todos los que decidan ir por fuera del peronismo.

Esta advertencia cobra especial relevancia en el tramo final de las negociaciones, ya que el plazo para inscribir a los candidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre vence este domingo. La decisión del partido busca enviar un mensaje claro a sus filas sobre las consecuencias de la deslealtad en un momento crucial.

Uno de los primeros casos que podría analizarse es el del exintendente de Lavalle, Roberto Righi, cuya posible candidatura por el frente Provincias Unidas se ha convertido en un ejemplo visible de esta situación. La medida ya había sido discutida y aprobada en un congreso partidario, lo que le otorga un respaldo institucional, según señalaron desde el peronismo mendocino.