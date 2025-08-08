El Partido Justicialista presenta alianzas unificadas en 18 provincias para octubre

El Partido Justicialista (PJ) definió la mayoría de sus alianzas electorales en las provincias de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, aunque en algunos distritos no pudo consolidar una lista única. En total, en 18 provincias el peronismo presentará una alianza unificada, mientras que en seis territorios se evidencian rupturas internas, producto de distintas situaciones, como intervenciones partidarias o disputas internas.

Las fracturas más visibles se registran en Salta, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Córdoba y Jujuy. Algunas de estas provincias atraviesan procesos de intervención partidaria, mientras en otras los conflictos internos desembocaron en listas separadas.

En Salta, tras la intervención del PJ se conformó el espacio Fuerza Patria, que incluye al exgobernador Juan Manuel Urtubey y a once partidos aliados como Kolina y el Frente Grande. Paralelamente, dirigentes desplazados por la conducción nacional, encabezada por Cristina Kirchner, integran el frente Primero los Salteños, vinculado al gobernador Gustavo Sáenz. Allí se elegirán tres senadores y tres diputados.

En Misiones, con un PJ intervenido, la lista alineada con Fuerza Patria competirá frente al oficialismo provincial de Carlos Rovira. Se disputarán tres bancas de diputados nacionales.

El peronismo de Chubut definió su candidato a diputado en internas, mientras que una lista paralela, denominada Fuerza del Trabajo Chubutense y respaldada por sindicatos, competirá por fuera del PJ tradicional.

En Tierra del Fuego, donde se elegirán dos senadores y dos diputados, el peronismo se fragmenta en dos frentes: Fuerza Patria, que incluye a Forja y al camporismo local, y otra alianza encabezada por el Movimiento Popular Fueguino que reúne sectores camporistas y peronistas tradicionales.

En Córdoba, el peronismo no kirchnerista, bajo el liderazgo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, integra el frente Provincias Unidas junto a otros gobernadores, mientras el kirchnerismo compite por separado. La provincia renovará nueve bancas en Diputados.

En Jujuy, el PJ intervenido presentará una lista afín a La Cámpora y otra ligada al diputado Rubén Rivarola, con otros sectores peronistas compitiendo fuera de esas listas.

Cómo es el armado del Partido Justicialista en el resto de las provincias

En Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma, el PJ participará con el frente Fuerza Patria, que incluye al Frente Renovador y otros espacios aliados. En la provincia se disputan 35 bancas de diputados y en la Ciudad tres senadores y 13 diputados.

Santa Fe y Chaco también consolidaron alianzas unificadas bajo Fuerza Patria, con referentes como Agustín Rossi y Jorge Capitanich, respectivamente.

En Tucumán, el Frente Tucumán Primero agrupa a 16 partidos, con la conducción de los gobernadores Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, que encabezarían la lista de diputados.

Santiago del Estero presentará listas divididas dentro del Frente Cívico, con el gobernador Gerardo Zamora liderando la lista de senadores por la UCR y el PJ provincial encabezado por José Emilio Neder, en una estrategia para dominar el escenario electoral local.

En San Luis, el PJ conducido por Alberto Rodríguez Saá competirá con el frente Movimiento en Acción, mientras que sectores alineados a su hermano Adolfo Rodríguez Saá podrían presentarse con otras listas.

En provincias como Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Formosa, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes y Catamarca, el peronismo logró acuerdos amplios para ir unido en las listas legislativas, agrupándose en frentes como Fuerza Patria o alianzas provinciales similares.