Esta es la lista de candidatos a diputados nacionales que bendijo Javier Milei para CABA

A poco del cierre de listas para disputar las candidaturas nacionales de octubre empiezan a despejarse algunas incógnitas en torno a los postulantes. En este caso ya se confirmaron los nombres de la lista de candidatos a diputados por el frente La Libertad Avanza que integra el PRO. A horas del vencimiento para presentar los nombres, Javier Milei dio su bendición y la lista estará encabezada por el ex consejero de la magistratura Alejandro Fargosi.

Fargosi estará acompañado por Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri. Tal como ha publicado en sus redes en las últimas horas, Fargosi tendrá a su cargo el impulso del proyecto de ley de Ficha Limpia que busca que no puedan postularse a cargos públicos personas con condenas por causas de corrupción y otros delitos.

"Uno de mis principales objetivos para 2026 es seguir trabajando, como hacemos desde el 2018, con el ejemplar @gastonmarraOK, para volver a aprobar Ficha Limpia y lograr que la Cámara de Senadores la haga ley", posteó en su cuenta de X.

En tanto, Patricia Holzman es contadora y directora ejecutiva de la Fundación Judaica. Holzman tiene un pasado de funcionaria en el ministerio de Ambiente cuando éste fue conducido por el rabino Sergio Bergman, pero luego ya en 2025 decidió sumarse a las filas libertarias e incluso ya integró las listas de candidatos al acompañar a la nómina que consagró en mayo en CABA a Manuel Adorni como legislador porteño.

Nicolás Emma es actualmente diputado por La Libertad Avanza y fue quien reemplazó a Javier Milei en su banca cuando el líder libertario se consagró Presidente de la Nación.