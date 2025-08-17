Uno por uno, los principales candidatos a senadores y diputados por Buenos Aires
En el cierre del plazo para presentar las nóminas, las distintas fuerzas anunciaron quiénes serán sus candidatos en las elecciones de octubre.
De cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre en todo el país, las distintas fuerzas políticas revelaron quiénes serán sus principales candidatos a senadores y diputados por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
En la Cámara de Diputados se pondrán en juego 127 bancas distribuidas entre las 24 provincias del país. En paralelo, el Senado también tendrá cambios significativos con la elección de 24 escaños, correspondientes a ocho distritos. El recambio en la Cámara Alta tendrá especial relevancia en tres provincias que elegirán a sus tres representantes: Salta, Neuquén y Río Negro. El resultado en estas jurisdicciones puede inclinar la balanza en favor de uno u otro bloque.
Con este escenario, la elección no solo será clave para los partidos nacionales, sino también para los liderazgos locales, que buscarán ampliar su influencia en el Congreso y consolidar su peso político a nivel federal.
La Libertad Avanza
Candidatos a senadores por CABA
- Patricia Bullrich
Agustín Monteverde (Economista)
Suplentes:
-
Pilar Ramírez (jefa de bloque en la Legislatura porteña de LLA)
- Carlos Torrendel (actual ministro de Educación)
Candidatos a diputados nacionales por CABA
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolás Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando de Andreis
- Antonela Giampieri
- Andrés Leone
- Valeria Rodrigues Trimarchi
- Fernando Pedrosa
- María Fernanda Araujo
- Lautaro Saponaro
- Paloma Linik
- Juan Manuel Bensusan
- Guadalupe Baulos
- Roberto Andrés Campos
- Daiana Bravo Ckacka
- Héctor Francisco Aguirre
- Cristina Liliana Ballesteros
- Alberto Arco
- María Vildoza
- Arturo García Rams
Candidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires:
- José Luis Espert
- Karen Reichardt
- Diego Santilli
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Sabrina Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuovo
- Sergio “Tronco” Figliuolo
- María Florencia De Sensi
- Miguel Smuckler
- Maria Luisa Gonzales
- Álvaro García
- Andrea Vera
- Joaquín Ojeda
- Ana Tamagno
- Carlos Pirovano
- Martina Leon
- Javier Sánchez Wrba
Fuerza Patria
Candidatos a Diputados por provincia de Buenos Aires:
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Mariana Salzman
- Nicolás Trotta
Candidatos a diputados nacionales por CABA
- Itaí Hagman
- Kelly Olmos
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
Candidatos a Senador por CABA:
-
Mariano Recalde (por la Ciudad de Buenos Aires)
Ana Arias
Hagamos Futuro
-
Graciela Ocaña (Candidata a senadora)
Hernán Reyes (Candidato a diputado)
Potencia
-
Juan Martín Paleo (Candidato a senador)
Ricardo López Murphy (Candidato a diputado)
Frente de Izquierda
- Nicolás Del Caño (Candidato que lidera lista de diputados)
-
Myriam Bregman (Candidata a diputada)
- Christian Castillo (Candidato a senador)
Nuevo Más
- Manuela Castañeira (Candidata que lidera lista de diputados)
-
Héctor Heberling (Candidato a senador)
Federico Winokur (Candidato a diputado)