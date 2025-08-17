Uno por uno, los principales candidatos a senadores y diputados por Buenos Aires

En el cierre del plazo para presentar las nóminas, las distintas fuerzas anunciaron quiénes serán sus candidatos en las elecciones de octubre.

Patricia Bullrich encabezará como la lista de La Libertad Avanza como candidata a senadora por la Ciudad; y Mariano Recalde la enfrentará por Fuerza Patria.

De cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre en todo el país, las distintas fuerzas políticas revelaron quiénes serán sus principales candidatos a senadores y diputados por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En la Cámara de Diputados se pondrán en juego 127 bancas distribuidas entre las 24 provincias del país. En paralelo, el Senado también tendrá cambios significativos con la elección de 24 escaños, correspondientes a ocho distritos. El recambio en la Cámara Alta tendrá especial relevancia en tres provincias que elegirán a sus tres representantes: Salta, Neuquén y Río Negro. El resultado en estas jurisdicciones puede inclinar la balanza en favor de uno u otro bloque.

Con este escenario, la elección no solo será clave para los partidos nacionales, sino también para los liderazgos locales, que buscarán ampliar su influencia en el Congreso y consolidar su peso político a nivel federal.

La Libertad Avanza Candidatos a senadores por CABA

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde (Economista)