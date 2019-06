Uno por uno: cómo quedaron los departamentos tras las PASO

Las elecciones de ayer ordenaron el panorama electoral para septiembre. Habrá dos candidatas y dos candidatos a gobernador. Pero también se ordenó el panorama en los departamentos. Allí hubo algunas ratificaciones. El oficialismo consiguió buenos resultados en el Gran Mendoza, cuestión que le hace proyectar la posibilidad de mantener el poder en los departamentos más importantes. En Las Heras puede estar la pelea más dura, en ese sentido.

Pero también hubo sorpresas, como la paridad en algunas comunas y la posibilidad de cambio en otras.

El Gran Mendoza, la gran pelea

El radicalismo ratificó su liderazgo en Capital, esta vez con un candidato que no solo hereda el poder, sino que tiene el mismo apellido. Ulpiano Suarez, sobrino del intendente, será candidato y tiene el cargo casi asegurado. Cambia Mendoza ganó con el 56% de los votos. Enfrente tendrá a Martín Sevilla, que le ganó por amplio margen al diputado Guillermo Carmona. Vanesa Caruso, del FIT, y Luis Giachino, de Protectora, también competirán en septiembre.

En Godoy Cruz también el radicalismo, dentro de Cambia Mendoza, ratificó su poder y Tadeo García Zalazar se encamina a la reelección, pues el frente obtuvo más del 49% de los votos. Sin embargo el oficialismo obtuvo un menor caudal de votos que en 2015. La legisladora Andrea Blandini será la rival que tendrá por parte del frente Elegí, quien le ganó la interna a Emilio Caram. Protectora tuvo un desempeño mejor en ese departamento, con un 10% de los votos y con Leonardo Berdini consolidado como candidato. El FIT logró pasar el filtro y Héctor Fresina será el candidato.

Alfredo Cornejo, Marcelino Iglesias y Pamela Verasay.

En Guaymallén el oficialismo también logró consolidar un importante caudal de votos. Cambia Mendoza obtuvo más del 50% y Marcelino Iglesias parece también ir camino a la reelección (le ganó la interna a Fabián Manzur) porque la diferencia supera los 20 puntos. La interna de Elegí se definió a favor de Alejandro Abraham, quien se impuso sobre Gustavo Arenas. Protectora llevará como candidata Evangelina Rodríguez, quien también rozó el 10% de los votos y el FIT a Mailé Rodríguez.

Guillermo Amstutz, Anabel Fernández Sagasti y Verónica Valverde.

En Las Heras se da la pelea más dura de cara a septiembre, porque hay más paridad entre Cambia Mendoza y Elegí. El frente oficialista obtuvo un 40% y Daniel Orozco sacó una luz mayor que en 2015. El dato saliente es el resurgimiento de Guillermo Amstutz (que obtuvo el 27% de los votos), que será el candidato de Elegí, ahora bajo el paraguas de una candidata kirchnerista como es Anabel Fernández Sagasti. Protectora sacó el 8,4% y tendrá a Graciela Gelabert como candidata a intendente. El Frente de Izquierda logró posicionar como candidato a Lautaro Jiménez.

Aspirantes a la gobernación y la intendencia, respectivamente.

Maipú es la “capital mendocina del peronismo”. Allí, el dato saliente es que el “heredero” elegido por Alejandro Bermejo sí logró ratificar su candidatura. Matías Stevanato será el candidato luego de ganarle a Miguel Serralta. El frente Elegí ganó con más del 53% de los votos. El otro dato importante es que uno de los funcionarios de mayor confianza de Cornejo será candidato. Se trata de Néstor Majul, que será candidato a intendente, luego de vencer con lo justo a Sergio Dragoni.

Luján de Cuyo tuvo una de las peleas más interesantes. El candidato promocionado por Omar De Marchi logró imponerse. Se trata de Sebastián Bragagnolo, que será el candidato de Cambia Mendoza, luego de ganarle la interna a Martín Kerchner, el candidato de Cornejo. Protectora llevará a Alfredo Lázaro y el FIT a Facundo Terraza.

La disputa en el Este

En Junín el candidato del oficialismo tuvo una elección cómoda y será candidato. Se trata de Héctor Ruiz, impulsado por Mario Abed. Por el frente Elegí la candidata será Andrea De Marco, que le ganó a Javier Guevara. Protectora logró, con lo justo, que Fermín Gutiérrez sea candidato. El FIT no logró pasar el filtro.

Cornejo y Norma Trigo, en Santa Rosa.

Quien fuera la primera intendenta electa de Mendoza irá por la reelección en Santa Rosa, se trata de Norma Trigo, que le ganó a Débora Quiroga (su eterna rival interna). La ex reina de la Vendimia, Flor Destéfanis, será la candidata del frente Elegí. En ese departamento la pelea será polarizada, pues ningún otro candidato pasó el filtro del 3%.

Miguel Ronco irá por la reelección irá por la reelección en Rivadavia, luego de imponerse en las PASO. Con los datos provisorios publicados, Gabriela Lizana es la candidata de Elegí, aunque con un margen muy estrecho frente a Juan Garrido. En la pelea entre frentes, hay una disputa pareja. Protectora y el FIT no llegaron al piso del 3%.

La Paz tuvo una de las elecciones más reñidas. El candidato más votado fue Diego Guzmán, quien está a cargo de la intendencia luego de que Gustavo Pinto se alejara para ser legislador. El candidato radical enfrentará el septiembre a Fernando Ubieta, de Elegí (PJ). En la pelea entre frentes, la diferencia es de menos de un punto. Luis González será el candidato de Protectora.

Una cara nueva en el Valle de Uco

Uno de los departamentos que tendrá un nuevo intendente será San Carlos. Jorge Difonso no fue por la reelección y el candidato del oficialismo será Rolo Sanio. En el frente Elegí Juani Jofré sería el candidato, quien se impone con un margen mínimo a Pedro Fernández (aún falta escrutar un 6% de los votos). El frente Nuevos Rumbos pasó el filtro y postula a Edgardo Abraham como candidato a intendente.

Juani Jofré buscará ser intendente de San Carlos.

Tupungato no tuvo sorpresas en el oficialismo y el intendente Gustavo Soto irá por la reelección, enfrentando a Jorge Rodríguez, de Elegí. Allí Protectora no logró superar el 3% de los votos y no competirá en las generales. Sí lo hizo el partido “Nuevo Tupungato”, que postula a Hugo Cabezas.

El Sur, con peleas duras

Malargüe tuvo sorpresas. El oficialismo departamental perdió en la pelea entre frentes. Ahora Juan Manuel Ojeda será el candidato de Cambia Mendoza. Pero en el peronismo estuvo uno de los datos más destacados, pues el ex gobernador Celso Jaque perdió la interna. Por eso el candidato de Elegí será José Barro. Los otros frentes no pasaron el filtro del 3%.

Celso Jaque, en una imagen de campaña.

Alvear también tuvo una elección reñida y con final abierto hacia septiembre. Cambia Mendoza sacó una pequeña luz de ventaja y Walter Marcolini va por la reelección frente a Cristian González, de Elegí.