Uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en "Vialidad" integrará el tribunal de la causa "Hotesur-Los Sauces"

La Cámara Federal de Casación determinó que el juez Rodrigo Giménez Uriburu complemente la integración del Tribunal Oral Federal Número 5 para el expediente “ Hotesur - Los Sauces ”, donde Cristina Fernández de Kirchner , su hijo Máximo y Lázaro Báez entre otros, deberán responder por maniobras de lavado a través del hotel “Alto Calafate”.

El sorteo se realizó este mediodía en la sala Malvinas Argentina de los Tribunales Federales de Comodoro Py del cual fueron excluidos, por disposición de la propia Casación, los jueces del Tribunal Oral Número 6 que llevan adelante el juicio por la causa “Cuadernos”.

Semanas atrás, el magistrado Adrián Grünberg, resultó sorteado para subrogar la vocalía vacante del TOF5 que hasta hace no mucho ocupaba de forma interina Pablo Toselli. Grünberg se excusó de intervenir en el expediente puesto a que fue uno de los jueces que sobreseyó a la exvicepresidenta sin que aún se realizara el juicio.

El pasado mes de noviembre se cumplió un año del fallo donde la Corte Suprema de Justicia convalidó la orden de la Cámara Federal de Casación para la realización del debate oral y público. Ahora, el tribunal que intervendrá en el expediente y deberá fijar fecha para el inicio del juicio, está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Rodrigo Giménez Uriburu . Este último fue uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta el 6 de diciembre de 2022.

El expediente se centra en las firmas Hotesur , dedicada formalmente a la actividad hotelera, y Los Sauces , del rubro inmobiliario, ambas vinculadas a la familia Kirchner. Según la acusación, entre 2008 y 2015 se habrían blanqueado alrededor de 120 millones de pesos mediante contratos simulados de alquileres hoteleros e inmobiliarios. El Ministerio Público Fiscal calificó esas operaciones como maniobras ficticias destinadas a encubrir el origen de los fondos.

Durante la investigación se estableció que ninguna de las dos compañías contó con sedes comerciales reales ni con un giro genuino. Un elemento común en ambas fue la participación de Lázaro Báez, quien figuraba como inquilino en Los Sauces y como administrador y explotador de los hoteles de Hotesur.

Además del delito de lavado de dinero, la causa incorpora la imputación por dádivas, al considerar que existió un intercambio indebido entre una funcionaria pública y un empresario contratista del Estado, con quien se realizaron más de veinte operaciones comerciales durante el período analizado.

Pericias contables e imputados en la causa

Mientras tanto, el TOF 5 espera la finalización de una pericia contable clave sobre la inmobiliaria Los Sauces. La correspondiente a Hotesur ya fue entregada, aunque incluyó observaciones por documentación faltante que fue requerida en los últimos meses. El fiscal Diego Velasco, quien interviene en la causa, reclamó imprimir mayor celeridad para avanzar hacia el juicio público.

Según la acusación, las maniobras habrían permitido blanquear más de 30 millones de pesos a través de Los Sauces y cerca de 80 millones mediante Hotesur, tomando como referencia valores actualizados a 2015. Según la fiscalía, los fondos, provenían de la obra pública vial adjudicada a empresas de Báez y retornaban al patrimonio de la familia Kirchner bajo la apariencia de contratos privados.

Además de Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, también están imputados Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado, sobrina de Cristina. En tanto, el empresario Cristóbal López, será enjuiciado únicamente en la causa Los Sauces, ya que era el principal inquilino de los inmuebles y garantizaba los mayores ingresos a la firma.