Causa Cuadernos: sigue el juicio con las últimas fojas de "La Camarita"

El juicio por la causa Cuadernos continúa esta semana con la lectura de las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “ La Camarita ”. La audiencia está prevista para el jueves 18 de diciembre a las 9:30.

Se trata de la etapa que analiza el vínculo entre la trama de corrupción y la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), donde se investiga un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner . Según el fiscal Carlos Stornelli, las empresas habrían pactado adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

El martes último, en una audiencia que duró cuatro horas, los los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

En sus declaraciones, describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y una red que, de acuerdo a sus testimonios, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado.

Entre las declaraciones más resonantes, Gerbi, presidente de la constructora COARCO, denunció fuertes presiones tras la firma de los contratos de concesión vial. Además, aseguró que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, reconoció ante su socio que “ por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias ”.

“Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”, sostuvo Gerbi, quien además afirmó que luego comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.

Por su parte, Chediak describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con acusaciones sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, le había advertido.

La audiencia de esta semana marcará un nuevo avance en el análisis del tramo La Camarita, que concentra testimonios de empresarios arrepentidos sobre presuntas presiones y pagos ilegales que vuelven a poner bajo la lupa a exfuncionarios como CFK y Julio De Vido.