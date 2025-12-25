Qué es el íleo posoperatorio, el cuadro que tiene Cristina Kirchner tras la cirugía

El fin de semana pasado, Cristina Fernández de Kirchner ingresó al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, por un fuerte dolor abdominal. Allí fue operada por una apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Como este cuadro le agarró en las vísperas de Navidad, debió pasar la Nochebuena internada y no en su prisión domiciliaria, donde cumple una condena firme por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa Vialidad.

El último parte médico, publicado el 24 de diciembre, reveló que la expresidenta "presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio ". Esto fue confirmado por una tomografía computada.

El íleo postoperatorio es una ausencia prolongada de la función intestinal tras procedimientos quirúrgicos, generalmente cirugía abdominal , según explica la National Library of Medicine (NIH). Esto mismo es una afección benigna que suele resolverse con mínima intervención.

Clínicamente, se manifiesta por intolerancia a la ingesta oral y distensión abdominal debido a la inhibición de la propulsión gastrointestinal, sin signos de obstrucción mecánica.

A menudo, se trata de una secuela sin complicaciones y de escasas consecuencias. Algunos cirujanos lo consideran una respuesta fisiológica normal del intestino a la cirugía.

¿Cuánto tiempo dura el íleo postoperatorio?

El íleo es una consecuencia común de los procedimientos quirúrgicos intraabdominales. En general, la motilidad colónica, que es la última en recuperarse, suele restaurarse en 72 horas. Por lo tanto, un íleo postoperatorio que dure más de esta duración suele considerarse patológico.

¿Cuáles son las causas del íleo postoperatorio?

En cuanto a las causas del íleo postoperatorio, si bien existen múltiples factores que contribuyen a su desarrollo, no se ha confirmado una relación causal directa con ninguno de ellos. No obstante, se identificó una alta correlación con el íleo en las siguientes afecciones:

Interrupción de la continuidad gastrointestinal (en casos de resección) o manipulación del intestino

Medicamentos anestésicos y analgésicos

Inmovilidad

Desequilibrio electrolítico, especialmente hipopotasemia

Hematoma intraabdominal

Infección intraabdominal grave o sepsis

Enfermedades crónicas como la diabetes mellitus (DM)

Inflamación abdominal local o generalizada como pancreatitis

Dolor severo

Insuficiencia cardiopulmonar

¿Cómo se trata el íleo postoperatorio?

El tratamiento se centra en medidas de soporte: reposición intravenosa de líquidos, corrección de electrolitos, deambulación temprana, uso de analgésicos no opiáceos, y ocasionalmente colocación de sonda nasogástrica. La mayoría de los casos se resuelven con estos cuidados conservadores.