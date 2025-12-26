Se supo cómo está Cristina Kirchner tras el íleo posoperatorio y qué tratamiento recibe

Este viernes, el Sanatorio Otamendi dio un nuevo parte médico sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, que ahora presenta un íleo posoperatorio.

Esta semana, Cristina Fernández de Kirchner fue diagnosticada con un íleo posoperatorio tras la cirugía por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Es por esto que pasó la Navidad en el Sanatorio Otamendi.

Ahora, este viernes 26 de diciembre, el prestigioso centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de la expresidenta.

¿Cómo está Cristina Fernández de Kirchner tras el íleo posoperatorio? El Sanatorio Otamendi informó que Cristina Kirchner "continúa con su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada", y todavía "presenta íleo posoperatorio". Ante esto, "se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso".

El parte, firmado por la directora médica, la doctora Marisa Lanfranconi, indicó que la exvicemandataria "continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos". A su vez, explicó que continuará internada "hasta la recuperación del estado de íleo".