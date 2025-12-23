Archivo mata relato: la frase de Cristina Fernández de Kirchner que volvió a escena tras su internación en el Otamendi

"Hay salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás, es puro cuento", fue la contundente frase de Cristina Fernández de Kirchner que se propagó por las redes luego de que la exmandataria se internara en el Sanatorio Otamendi tras sufrir un cuadro de apendicitis con peritonitis.

La cita corresponde a un discurso de Fernández de Kirchner del 21 de agosto de 2012 y dejó en evidencia una contradicción de la expresidenta, que a lo largo de las diversas intervenciones médicas a las que debió someterse jamás recurrió al sistema público de salud.

En su disertación durante un acto por el llamado a licitación de dos represas en Santa Cruz -que a partir de ese momento pasaron a denominarse "Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic"- la entonces presidenta recordó cómo las dos veces que su esposo había debido atender su salud en Santa Cruz, él había decidido acudir al sistema público en lugar del privado.

"Una vez siendo gobernador, lo operaron en un hospital público, y otra siendo presidente, que también lo atendieron en un hospital de Río Gallegos. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás, es puro cuento", sentenció Cristina Kirchner durante aquel acto.

Pese a su tajante frase, la exmandataria siempre ha elegido instituciones privadas para atender su salud. En este último caso, se inclinó por el Otamendi, una prestigioso sanatorio de élite -privado- ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El historial se mantiene a lo largo de las cuatro intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse la expresidenta en los últimos años.

El caso anterior había sido en noviembre de 2021, cuando la entonces vicepresidenta se sometió a una histerectomía completa: la extirpación del útero, el cuello uterino y los ovarios. En esa oportunidad, la exmandataria también recurrió al Otamendi para llevar adelante un "procedimiento ginecológico quirúrgico programado", producto de que le habían detectado un pólipo sospechoso.

Para los dos casos previos hay que remontarse a su segunda presidencia (2011-2015). La primera fue en enero de 2012, cuando Fernández de Kirchner fue ingresada al Hospital Austral para realizarse un procedimiento quirúrgico sin complicaciones sobre un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides.

Tras conocerse los resultados postoperatorios, se descartó la presencia de células cancerígenas, debido a que se habían tratado de "adenomas foliculares".

Tras conocerse los resultados postoperatorios, se descartó la presencia de células cancerígenas, debido a que se habían tratado de “adenomas foliculares”.

Un año después, en medio de la campaña por las elecciones legislativas de 2013, a la jefa de Estado le detectaron un hematoma subdural crónico.

Si bien en principio le recomendaron que hiciera reposo, finalmente se decidió operarla luego de que la dirigente política acusara una sensación de hormigueo en su brazo izquierdo y pérdida transitoria de fuerza muscular en la misma extremidad. Así, Cristina Kirchner fue trasladada hacia la Fundación Favaloro el 8 de octubre de 2013.

Cómo sigue el Estado de Salud de CFK

Según el último parte médico difundido este lunes, la exmandataria todavía no será dada de alta y continuará con el seguimiento de la operación que le fue practicada este fin de semana. Además, se indicó que permanece con antibióticos y un drenaje que impide el regreso a su prisión domiciliaria en San José 1111.

De acuerdo al comunicado emitido por el Sanatorio Otamendi y firmado por Marisa Lanfrandoni, directora médica de la institución, la paciente continúa “tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento”.

El informe médico detalla que la exmandataria se encuentra internada y que se mantiene el criterio de hospitalización hasta completar el tratamiento necesario.

La decisión de prolongar la internación responde a la necesidad de asegurar la recuperación total y evitar riesgos asociados a la peritonitis, una inflamación localizada del peritoneo que puede derivar en complicaciones graves si no se controla adecuadamente.