Cristina Fernández de Kirchner continuará internada tras ser operada de apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Cristina Kirchner, en el balcón de su casa en Constitución.

De acuerdo con el parte médico difundido este lunes, la exmandataria presenta una evolución favorable luego de la intervención quirúrgica. “La Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, señala el comunicado oficial del centro de salud.

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner Parte 22 dic 2025 Según precisaron los profesionales que la asisten, la paciente permanece bajo tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal. Asimismo, indicaron que hasta el momento no presenta fiebre ni complicaciones asociadas al postoperatorio.

En el mismo informe se aclaró que se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento correspondiente, con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada y prevenir posibles complicaciones.