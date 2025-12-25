Eduardo Feinmann deschavó un engaño de Cristina Fernández de Kirchner y también mandó al frente a Néstor

El conductor dejó al descubierto el doble discurso de la expresidenta, y junto a sus compañeros de A24, aportaron detalles sobre el contradictorio accionar de ella y su marido.

Desde su programa en A24, Eduardo Feinmann expuso un engaño discursivo de Cristina Fernández de Kirchner, en el que no sólo quedó involucrada la expresidenta, sino también su marido, Néstor Kirchner. Mientras la referente del peronismo permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis, el conductor arremetió contra el doble discurso K sobre la gloria de la salud pública, cuando el matrimonio en cuestión siempre optó por atenderse en clínicas privadas.

Antes de dejar al descubierto detalles sobre la doble vara de Fernández de Kirchner, Feinmann compartió un video archivo de la exfuncionaria postulando durante un acto en 2012: "Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos, lo demás es puro cuento".

Acto seguido, Eduardo Feinmann y sus compañeros de A24 dejaron en claro que ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Néstor Kirchner, fueron consecuentes con su relato. Si bien el expresidente fue operado en un par de ocasiones en un hospital público de Río Gallegos, según el médico Claudio Zin, en Buenos Aires "se hizo preparar un piso entero en el Hospital Argerich, y ese piso quedó bloqueado durante años, sólo para él y equipado con lo último". El exministro de Salud bonaerense aseguró que tanto el difunto exfuncionario como su esposa, jamás fueron intervenidos en tal hospital dependiente del Estado.

Eduardo Feinmann, contra el doble discurso de Cristina Fernández de Kirchner Eduardo Feinmann increpó a Cristina Fernández de Kirchner Respecto al uso que le dio el matrimonio al Argerich, Feimann esbozó: "Creo que Néstor fue una vez, y me parece que a Florencia (Kirchner) la llevaron un día". Luego el periodista sentenció sobre CFK: "La señora es hippie con OSDE, y así cualquiera. Entonces, lo que decís con la boca, hacelo en tu vida privada. ¿O me vas a decir que no fuiste a un hospital público porque hace 2 años que está gobernando Milei? Delincuentona. No vas porque sabés lo que es el hospital público de un país que vos y tu marido gobernaron durante 16 años, ¡ladrones! Así dejaron, total, que vayan los pobres ahí. Hippie con OSDE".

Por su parte, Ignacio Ortelli ratificó sobre la asistencia de Néstor Kirchner al Hospital Argerich: "Fue una sola vez, creo que en 2004, pero después se atendió siempre en el Otamendi". A lo que Eduardo Feinmann sumó: "Siendo presidente nunca fue al hospital público, ¿no iba al Instituto Maipú, que le quedaba cerca de la Quinta de Olivos?, y después al Austral y Los Arcos. Y el principito delincuentón también, Máximo Kirchner dice que tuvo un problema en la rodilla, ¿dónde lo llevaron, al hospital público en Río Gallegos? No, lo trajeron en avión y lo llevaron al Otamendi".