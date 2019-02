La pelea entre los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá sumó una voz más a la discordia que es mirada por todos los sanluiseños con pavor y de la que muchos sospechan que puede ser un reality familiar para distraer la atención de quien asoma como alternativa al clan familiar para gobernar esa provincia, Claudio Poggi. Se trata de Zulema Rodríguez Saá, hermana de ambos y que ayer formuló un posteo en Facebook que luego parece que decidió eliminar, pero del que los precavidos tomaron nota.

Allí Zulema, la tercera hermana en discordia, se enojó con Adolfo por querer disputarle el poder a Alberto. Decidió usar la red social para escribirle una carta al expresidente efímero del país: "Querido Adolfo: esto nunca ocurrió. Nuestros padres nos enseñaron a tener valores, a ser buenos hermanos, unidos, a proteger a la familia a ayudar al prójimo. Esto que nos haces vivir, nos provoca mucho dolor. Ver a mi hermano mayor, agrediéndome, riéndose de mi, no es lo correcto. El diálogo, el respeto y el amor de hermanos es lo más importante. Adolfo querido, estás mal asesorado, estás mal rodeado. No es lo que aprendimos desde chicos. Juntos lograron muchos éxitos. Adolfo por qué no reflexionas. Tu hermana que te quiere", decía el mensaje que fue eliminado por la noche.

El posteo de Zulema Rodríguez Saá.

La disputa por permanecer en el poder en San Luis entre los hermanos Rodríguez Saá ya ha producido un quiebre en el peronismo. En un mismo día, ambos hermanos tomaron la sede del PJ y hasta se arrojaron gas pimienta. Entra en consideración -a raíz de lo que Zulema Rodríguez Saá posteó- la incidencia en el asunto de la mendocina Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo, a quien el resto del clan le apunta.

Un robo que generó suspicacias

La semana pasada un ladrón escapó con “una animadora y una batidora” de la Fundación Mujeres Puntanas, que preside Gisela Vartalitis y donde la exministra Liliana Bartolucci es secretaria. El sospechoso huyó en una moto por calle La Pampa hacia el este, y vestía una remera del Barcelona. Oficialmente se informó que el detenido cometió tres robos ese mismo día, y que el primero fue en la fundación. Unas cuatro horas después fue apresado.

Los datos confirmaron que a las 2:10, las cámaras de seguridad del comercio Servel, ubicado en ruta 147 y ruta 20 detectaron al mismo sujeto cuando entró a robar. Allí violentó una puerta y sutrajo una notebook y un celular. Según la Policía, a las 3:45 un comerciante descubrió al ladrón cuando escapaba de su comercio Huaco, situado sobre Presidente Perón 1394. Con la ayuda de un uniformado que justo pasaba por el lugar, el acusado fue reducido y quedó detenido por robos reiterados.

Los posteos de la hermana

La "guerra" de los Rodríguez Saá parece no tener fin y se da en público, un territorio que parecen considerar parte de su propiedad y en donde se exhiben sin límites. "Nos quieren confundir", denunció en un posteo en Facebook Zulema, la hermana que reprende al senador nacional que llegó a ser presidente y que quiere volver a la gobernación.

"El final de un régimen político"

En tanto para el senador nacional Claudio Poggi, "la espina del mismo palo" que salió a competirles el territorio sin portar el apellido, pero habiendo sido el único gobernador "no Rodríguez Saá" de San Luis, alineado con Cambiemos, la pelea es dudosa. "No sé si es real o una obra de teatro esta pelea", cuestionó en diálogo con Cadena 3. "Los problemas de una familia al hacerlos públicos los quieren hacer pasar como problemas de los ciudadanos de San Luis cuando son otros", advirtió.

Este viernes el gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Saá celebró un congreso partidario en la sede del PJ local, donde se vivieron escenas de tensión y forcejeos entre los militantes de cada sector. Por su parte, su hermano Adolfo, publicó en su Twitter: "Estas mal asesorado, estás mal rodeado, no es lo que aprendimos desde chicos; juntos logramos muchos éxitos! por qué no reflexionás?", lo mismo que luego le devolvió su hermana Zulema en Facebook.

Estas mal asesorado, estas mal rodeado, no es lo que aprendimos desde chicos; juntos logramos muchos éxitos! porque no reflexionas? — Adolfo Rodríguez Saá (@Adolfo_RSaa) 10 de febrero de 2019

En este marco de interna partidaria, Poggi consideró que "estamos viviendo los rasgos típicos de un final de régimen del poder político que viene desde el '83". "A esta altura sólo les interesa quedarse con el poder por sí mismo", apuntó y dijo que "el pueblo es el que va a dar por finalizado aun régimen de tantos años".

"Se ha formado una grieta en las líneas inferiores que puede contribuir a una nueva alternativa de gobierno", indicó y adelantó que con toda la oposición están formando un frente político para avanzar en conjunto con Cambiemos y Libres de Sur a la que se sumaría el intendente capitalino, Enrique Ponce", precisó.

"No tengo duda que estamos en un final de ciclo. Estamos en un año bisagra para la provincia de San Luis. Ellos siempre procuraron alambrar la provincia, no tener vínculos con los gobiernos nacionales, y perjudicaron a los puntanos", cerró.